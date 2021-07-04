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Niet meer leverbaar
TAT2205RD/00
Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde
Bluetooth®
Het kleine oplaadetui is extreem handig Deze volledig draadloze koptelefoons zijn ook bestand tegen spatten vanuit elke richting. Ze kunnen prima tegen een beetje zweet en u hoeft zich ook geen zorgen te maken bij een regenbui.
Ga op pad met meerdere oplaadbeurten op zak. U krijgt tot 4 uur afspeeltijd na één keer opladen, plus 8 uur extra vanuit een volledig opgeladen etui. Als u het apparaat eventjes 15 minuten oplaadt, krijgt u al 1 uur afspeeltijd. Het duurt 2 uur om het etui volledig op te laden via USB-C.
De neodymium-drivers van 6 mm zorgen voor geweldig geluid en het goedpassende, lichte ontwerp zorgt voor optimaal luistercomfort. De zachte, verwisselbare oordopkapjes bieden een comfortabele pasvorm in het oor.
3.6
van 5
32
Reviews & awards
Harry p
04/07/2021
Nederland
Geweldig Geluid
Goed geluid klein dus geen grote tas ofz nodig . Ben heel blij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Majaislief
13/07/2020
België
Genieten van een goed geluid
Handig doosje gevuld met hele goed ear buds ! Eenvoudig in gebruiken en zeer comfortabel
Voordelen
Goed geluid
Nadelen
Onduidelijke gebruiksaanwijzing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205RD Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205RD Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
FleckiJ
08/05/2023
Deutschland
Sehr gute Kopfhörer
Sehr gute Kopfhörer passen super Audio ist top und Akku reich locker den ganzen tag
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAT2205WT In-Ear True Wireless Kopfhörer