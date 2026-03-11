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Koptelefoons
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True wireless koptelefoon (oordopjes)
Philips ondersteuning
TAT1300BK/00
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Voor iOS en Android
Met de Philips Headphones-app kunt u optimaal profiteren van het potentieel van de hoofdtelefoon. De app geeft u toegang tot alle functies die u de beste audio-ervaring bieden vanaf uw mobiele apparaat.
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