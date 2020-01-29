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Niet meer leverbaar
40 mm drivers/gesloten achterkant
Voor over het oor
Week in, week uit: deze hoofdtelefoon kan zelfs de meest veeleisende reizen aan. Eén keer opladen duurt slechts 1,5 uur en geeft u 30 uur afspeel- of gesprekstijd. Met de twee opties voor snel opladen —Rapid Charge en Quick Charge — hebt u twee of zes uur extra. Zo kunt u van maandag tot vrijdag en daarna blijven luisteren.
Perfect afgestemde akoestische neodymium-drivers zorgen voor een diep basgeluid en heldere middentonen
Deze draadloze koptelefoon heeft zachte oorschelpen die in twee richtingen kunnen worden opgevouwen. U kunt ze plat opvouwen, ideaal om ze op te bergen in een lade of in de bijgevoegde opberghoes. U kunt ze ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een compact pakketje ontstaat dat in jaszakken en tassen past.
4.6
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Hendrik61
29/01/2020
Nederland
Comfortabele koptelefoon met goed geluid!
Degelijke koptelefoon met goed geluid. Ik had eerst de JBL Live 650BTNC besteld met noise cancelling. Ik vond die oncomfortabel zitten en met de NC-functie aan gaf hij een irritante ruis. Deze Philips zit heerlijk en de over ear kussens sluiten zo goed af dat ik NC totaal niet mis. Fijne bediening van de koptelefoon zonder poespas.
Voordelen
oorkussens sluiten geluid van buiten zeer goed af. Snelle en makkelijke koppeling via Bluetooth. Zit erg comfortabel.
Nadelen
Geen app beschikbaar om instellingen van koptelefoon in te stellen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Raffaële Josephe
23/04/2020
België
Casque Bluetooth
Son impeccable confort très bon et reste chargé longtemps
Voordelen
Son super
Nadelen
Volume pourrait être un peu plus fort
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Casque Bluetooth® sans fil
paze11
07/02/2021
Portugal
Geverifieerde koper
Acima das espetativas
O produto é de facil utilização e corresponde as minhas espectativas.
Voordelen
Facil na conectividade., bp, som e confortavel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAPH802BK Auscultadores sem fios Bluetooth®
De werkelijke resultaten kunnen variëren