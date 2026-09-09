Wat een ontzettend gaaf retrodesign, ik ben helemaal verliefd! Als kind van de jaren 80 is dit echt een stukje jeugdsentiment voor mij. Ik zit nu zelfs te denken of ik een mp3 moet aanschaffen dat bij deze koptelefoon past. 😍 Wat ik zo leuk vind, is de combinatie van het toffe retrodesign met de geweldige geluidskwaliteit. Het geluid is echt verrassend goed en klinkt heel helder en mooi. Ik vind het kleurrijke snoer ook geweldig, maar het is natuurlijk superhandig dat je hem ook draadloos kunt gebruiken. Ik heb hem inmiddels gebruikt voor muziek, tijdens meetings, voor podcasts en voor telefoongesprekken, en eigenlijk werkte hij voor alles supergoed. Mijn kind wil er nu volgens mij ook eentje, en eerlijk gezegd snap ik dat wel: het is echt een enorme eyecatcher! Ik denk dat ik er dus maar eentje voor hem moet halen. 😊