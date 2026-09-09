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  • De Ringo Duo
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  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo
  • De Ringo Duo

Moving SoundDraadloze on-ear-hoofdtelefoon

TAMS1YL/00

4.9

| (38) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Verkrijgbaar in

Black
Black
Geel
Geel

De Ringo Duo

Ultralichte hoofdtelefoon met een iconisch jaren 80-design en een opvallend modern geluid. Je kunt hem draadloos dragen of bedraad gebruiken. Hij wordt geleverd met zwarte, gele en oranje oorkussens voor een maximale retro-uitstraling.

Bekijk alle voordelen

De Ringo Duo

  • Opvallend geluid. Retrolook

  • Luister draadloos of bedraad

  • Tot 26 uur afspeeltijd

  • USB-C-kabel meegeleverd

Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden

Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden

De look zegt retro. Het geluid zegt nu. Met hun op maat afgestemde drivers van 40 mm biedt deze on-ear-koptelefoon een warm geluid met rijke bassen en heldere stemmen. Luister draadloos of gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om bedraad te luisteren.

Vederlichte pasvorm en extra oorkussens in retrokleuren

Vederlichte pasvorm en extra oorkussens in retrokleuren

De Ringo Duo-koptelefoon weegt slechts 80 g en de vederlichte hoofdband is eenvoudig aan te passen voor de perfecte pasvorm. Je krijgt drie sets extra oorkussens in zwart, geel en oranje, zodat je ze naar hartenlust kunt combineren.

Lange batterijduur en snel opladen

Lange batterijduur en snel opladen

Met een volledige lading, die via USB-C 2 uur duurt, krijg je tot 26 uur afspeeltijd. Heb je snel wat extra vermogen nodig? Als je deze on-ear-koptelefoon slechts 15 minuten oplaadt, krijg je 6 uur extra afspeeltijd.

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image TPV_PBTAWARD156

Recensies

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4.9

van 5

38

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

09/09/2026

Nederland

Nederland

Geweldige koptelefoon

Hele fijne lichtgewicht koptelefoon. The philips Ringo Duo is een leuk, kleurijk design. Je kan 3 verschillende kleuren oordoppen erop doen; oranje, geel en zwart. Leuk om bij je outfit te matchen. De koptelefoon kan je via Bluetooth verbinden aan je telefoon. Maar je kan hem ook met het kleurijke mintgroene kabeltje gebruiken. Handig daarbij is dat het een microfoontje heeft. De koptelefoon zelf is ook nog een makkelijk van grote te verstellen door hem in en uit te schuiven. De kwaliteit van het geluid is super goed. Goede prijs-kwaliteit verhouding.

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon

05/09/2026

Nederland

Nederland

Retro look, luxery feel

Een leuke retro vormgeving die mij meteen deed denken aan de koptelefoon van mijn eerste walkman. De look mag dan retro zijn maar het geluid is dat niet. Goed helder geluid zonder ruis. De koptelefoon is licht en draagt daardoor aangenaam. Het opladen gaat snel en gemakkelijk door de usb-c lader (bijgeleverd). Ik ben dol op deze koptelefoon en ga nog heel veel uren plezier ervan hebben tijdens het sporten en rondom het huis.

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1BK Draadloze on-ear-koptelefoon

04/09/2026

Nederland

Nederland

Ik ben tevreden 😊

Hele fijne Philips-Koptelefoon 🎧 het geluid is helder en mooi en hij zit comfortabel goede kwaliteit voor een mooie prijs . Zeker een aanrader

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1YL Draadloze on-ear-koptelefoon

Deze review is gemaakt voor Moving Sound TAMS1YL Draadloze on-ear-koptelefoon

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen