Stevig, duurzaam en opvouwbaar

Deze hoofdtelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en is bestand tegen intensief dagelijks gebruik door kinderen. Wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gebruikt, kan deze plat worden opgevouwen om eenvoudig in een lade te worden opgeborgen. Je kunt de hoofdtelefoon ook plat en naar binnen vouwen, zodat een compact pakketje ontstaat dat gemakkelijk in zakken en tassen past.