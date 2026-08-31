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Nieuw
TAK6000PK/00
Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
Maak kennis met de koptelefoon die is ontworpen voor veilig luisteren en regelmatige stijlupdates. Met de ePaper-displays op de oorschelpen kunnen kinderen foto's gebruiken voor een persoonlijke look die eenvoudig te veranderen is. Volumelimieten beschermen jonge oren thuis en onderweg.
Draadloze on-ear-koptelefoon
Volume beperkt tot 85 dB
Aanpasbaar ePaper-display
Duurzaam en opvouwbaar
Deze hoofdtelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en is bestand tegen intensief dagelijks gebruik door kinderen. Wanneer de hoofdtelefoon niet wordt gebruikt, kan deze plat worden opgevouwen om eenvoudig in een lade te worden opgeborgen. Je kunt de hoofdtelefoon ook plat en naar binnen vouwen, zodat een compact pakketje ontstaat dat gemakkelijk in zakken en tassen past.
Met onze bijbehorende app kunnen speeltijdlimieten worden ingesteld, zodat kinderen niet te lang luisteren. Je kunt de app ook gebruiken om deze hoofdtelefoon over te schakelen van de standaardinstelling, waarbij het volume is beperkt tot 75 dB, naar een reismodus die het volume beperkt tot 85 dB.
Van weekendplezier tot huiswerk: deze hoofdtelefoon houdt het tot 45 uur vol na volledig opladen (dit duurt 2 uur via USB-C). Met een speciale BT-knop op de hoofdtelefoon kunnen kinderen deze eenvoudig aan hun apparaten koppelen, en dankzij multipoint-connectiviteit kunnen ze met meerdere apparaten tegelijk verbinding maken.
Snelstartgids
EU-conformiteitsverklaring
Het volume is beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, conform de EN 50332-normen voor veilig luisteren.