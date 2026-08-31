ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
  • Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.

Nieuw

Draadloze on-ear-koptelefoon voor kinderen

TAK6000BL/00

Verkrijgbaar in

Blue
Blue
Pink
Pink

Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.

Maak kennis met de koptelefoon die is ontworpen voor veilig luisteren en regelmatige stijlupdates. Dankzij ePaper-displays op de oorschelpen kunnen kinderen foto's gebruiken voor een persoonlijke look die eenvoudig te veranderen is. Volumelimieten beschermen jonge oren, thuis en onderweg.

Bekijk alle voordelen

Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.

  • Draadloze on-ear-koptelefoon

  • Volume beperkt tot 85 dB

  • Aanpasbaar ePaper-display

  • Duurzaam en opvouwbaar

Een nieuwe look wanneer ze maar willen

Een nieuwe look wanneer ze maar willen

Van foto's van familie of huisdieren tot kiekjes van kunstwerken: ePaper-displays op de oorschelpen bieden kinderen een leuke manier om hun koptelefoon een persoonlijk tintje te geven zonder stickers te gebruiken. Kies gewoon een foto die op een mobiel apparaat is opgeslagen en upload deze via onze bijbehorende app naar het display. Na het uploaden blijft de afbeelding zichtbaar, zelfs wanneer de koptelefoon is uitgeschakeld.

Altijd veilig, altijd leuk. Volumelimieten voor thuis en onderweg*

Altijd veilig, altijd leuk. Volumelimieten voor thuis en onderweg*

Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren en is voor thuisgebruik of tijdens het studeren begrensd op 75 dB. Voor gebruik in rumoerigere omgevingen buitenshuis kunnen ouders via de Philips Headphones-app een volumelimiet van 85 dB instellen voor de reismodus.*

Kindvriendelijk comfort en eenvoudig in gebruik

Kindvriendelijk comfort en eenvoudig in gebruik

Dankzij de grote, ronde bedieningsknoppen aan de onderkant van de oorschelpen kunnen kinderen deze hoofdtelefoon eenvoudig gebruiken. Stippen op de achterkant van de hoofdband helpen ze te zien hoe ze de hoofdtelefoon moeten opzetten. De gevoerde hoofdband is eenvoudig verstelbaar, terwijl de kleinere oorschelpen met zachte kussens van traagschuim zich voorzichtig aanpassen aan groeiende oren voor een comfortabele pasvorm.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Snelstartgids

  • PDF bestand, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU-conformiteitsverklaring

  • PDF bestand, 469.9 kB
  • 15 September 2026

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Volume beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met de EN 50332-normen voor veilig luisteren.