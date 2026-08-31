Een nieuwe look wanneer ze maar willen

Van foto's van familie of huisdieren tot kiekjes van kunstwerken: ePaper-displays op de oorschelpen bieden kinderen een leuke manier om hun koptelefoon een persoonlijk tintje te geven zonder stickers te gebruiken. Kies gewoon een foto die op een mobiel apparaat is opgeslagen en upload deze via onze bijbehorende app naar het display. Na het uploaden blijft de afbeelding zichtbaar, zelfs wanneer de koptelefoon is uitgeschakeld.