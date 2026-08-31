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Nieuw
TAK6000BL/00
Een look waar ze dol op zijn. Geluid waarop je kunt vertrouwen.
Maak kennis met de koptelefoon die is ontworpen voor veilig luisteren en regelmatige stijlupdates. Dankzij ePaper-displays op de oorschelpen kunnen kinderen foto's gebruiken voor een persoonlijke look die eenvoudig te veranderen is. Volumelimieten beschermen jonge oren, thuis en onderweg.
Draadloze on-ear-koptelefoon
Volume beperkt tot 85 dB
Aanpasbaar ePaper-display
Duurzaam en opvouwbaar
Van foto's van familie of huisdieren tot kiekjes van kunstwerken: ePaper-displays op de oorschelpen bieden kinderen een leuke manier om hun koptelefoon een persoonlijk tintje te geven zonder stickers te gebruiken. Kies gewoon een foto die op een mobiel apparaat is opgeslagen en upload deze via onze bijbehorende app naar het display. Na het uploaden blijft de afbeelding zichtbaar, zelfs wanneer de koptelefoon is uitgeschakeld.
Deze hoofdtelefoon is speciaal ontworpen om extra veilig te zijn voor jonge oren en is voor thuisgebruik of tijdens het studeren begrensd op 75 dB. Voor gebruik in rumoerigere omgevingen buitenshuis kunnen ouders via de Philips Headphones-app een volumelimiet van 85 dB instellen voor de reismodus.*
Dankzij de grote, ronde bedieningsknoppen aan de onderkant van de oorschelpen kunnen kinderen deze hoofdtelefoon eenvoudig gebruiken. Stippen op de achterkant van de hoofdband helpen ze te zien hoe ze de hoofdtelefoon moeten opzetten. De gevoerde hoofdband is eenvoudig verstelbaar, terwijl de kleinere oorschelpen met zachte kussens van traagschuim zich voorzichtig aanpassen aan groeiende oren voor een comfortabele pasvorm.
Snelstartgids
EU-conformiteitsverklaring
Volume beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met de EN 50332-normen voor veilig luisteren.