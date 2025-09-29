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  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
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  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
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  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte
  • Luister muziek, bel en geniet van de stilte

Draadloze over-ear-kinderkoptelefoon

TAK5500AL/00

5
| (4) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Oranje licht
Oranje licht
Real Teal
Real Teal
Luister muziek, bel en geniet van de stilte
Kinderen kunnen veilig opgaan in muziek met deze draadloze over-ear koptelefoon met volumebeperking. Het geluid is vol en helder, terwijl de adaptieve noise-cancelling ervoor zorgt dat ze zich rustig kunnen concentreren. Bovendien kunnen ze hierdoor goed horen waar ze naar luisteren zonder het volume te verhogen.
Bekijk alle voordelen

Luister muziek, bel en geniet van de stilte

  • Volume beperkt tot 85 dB

  • Noise Canceling Pro (Ruisonderdrukking)

  • Draadloos audio delen

  • Duurzaam en opvouwbaar

Speciaal ontworpen voor jonge oren. Volumebeperkingen voor thuis en onderweg*

Speciaal ontworpen voor jonge oren. Volumebeperkingen voor thuis en onderweg*

Deze koptelefoon zit comfortabel over het oor, waardoor omgevingsgeluid wordt gedempt en heeft een volumebegrenzing van 75 dB – perfect voor het luisteren in een rustige omgeving. Voor drukkere plekken kan ruisonderdrukking worden ingeschakeld via de koptelefoon of de Philips Headphones-app. Ouders kunnen in de app ook een reismodus met een limiet van 85 dB instellen.*

Altijd veilig luisteren, met adaptieve ruisonderdrukking – waar u ook bent

Altijd veilig luisteren, met adaptieve ruisonderdrukking – waar u ook bent

Adaptieve ruisonderdrukking past zich automatisch aan de omgeving aan. Zo kunnen kinderen zich in alle rust concentreren of juist in drukke omgevingen hun geluid goed horen, zonder dat ze hoeven te vragen of het volume harder mag. Met de knoppen op de oorschelpen zet u eenvoudig de Awareness-modus aan, zodat ze kunnen horen wat er om hen heen gebeurt. Quick Awareness versterkt stemmen, zodat ze u nog steeds kunnen horen terwijl ze de koptelefoon dragen.

Draadloos audio delen is twee keer zo leuk

Draadloos audio delen is twee keer zo leuk

Als de vrienden van uw kind ook een K5500 koptelefoon van Philips hebben, kunnen ze de koptelefoons draadloos doorlussen en naar dezelfde audio luisteren. Eén koptelefoon wordt aangesloten op het slimme apparaat van waaraf ze willen luisteren. Vervolgens moeten beide vrienden op de multifunctionele knop drukken om de modus voor het delen van audio te activeren.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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5.0

van 5

4

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

29/09/2025

Deutschland

Deutschland

Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Voordelen

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Nadelen

-

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Volume is beperkt tot 75 dB in de normale modus en 85 dB in de reismodus, in overeenstemming met EN 50332-normen voor veilig luisteren.