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Verkrijgbaar in
Bedrade on-ear-koptelefoon
Volume beperkt tot 85 dB
Aanpasbaar. Audio delen
Duurzaam en opvouwbaar
Een ingebouwde poort voor het delen van audio betekent dat u de koptelefoon kunt doorlussen, zodat kinderen samen vanaf hetzelfde apparaat kunnen luisteren. Sluit simpelweg een standaard koptelefoonkabel van 3,5 mm aan op de poort voor audio delen van deze koptelefoon en steek vervolgens het andere uiteinde van de kabel in de koptelefoonaansluiting van de tweede koptelefoon.
Deze koptelefoon is gemaakt van duurzame, niet-giftige materialen en bestand tegen dagelijks gebruik door kinderen. Als hij niet wordt gebruikt, kan hij plat worden opgevouwen, zodat hij gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen. U kunt hem ook plat en naar binnen vouwen, waardoor hij als compacte bundel in zakken en tassen past.
Deze bedrade koptelefoon kan op apparaten worden aangesloten via USB-C, waardoor hij compatibel is met de meeste laptops, telefoons en tablets. De afneembare USB-C-adapter voor de koptelefoonaansluiting met bevestigde kabel van 3,5 mm wordt meegeleverd.
4.7
van 5
23
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
Agnessie83
13/07/2025
Nederland
Goeie koptelefoon
Leuke en mooie uitgevoerde koptelefoon, verstelbare hoofdband en draaibare oorkleppen. Buitenkant kan een plaatje in voor de leuk of herkenbaarheid. Plugin heeft een extra stukje voor usb-c of pluginn. Goed geluid en sluit goed aan op het hoofd.
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
EdVaZ
13/07/2025
Nederland
Zeer geschikt voor kleine kinderoortjes!
Deze kids koptelefoon voldoet aan onze verwachtingen. Het begrenzen is echt een enorm pluspunt, wij merkten toch wel dat onze kinderen het volume soms net even hoger hadden gezet op een onbewaakt moment wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het model past prima op kleine oortjes, voor de kids met iets grotere oren op jongen leeftijd is ie te klein. Het is daarnaast ook een handzaam model!
Voordelen
Begrenzen, handzaam model
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Beekie01e
04/07/2025
Nederland
Stevige, kindvriendelijke koptelefoon met leuke ex
Waar ik heel blij mee ben is dat het volume is begrensd tot 85 dB, wat het luisteren veilig maakt voor jonge oren. Ook handig is dat je er een tweede koptelefoon op kunt aansluiten, zodat kinderen samen kunnen luisteren. Een leuke extra is dat de oorschelpen gepersonaliseerd kunnen worden met een eigen tekening. Kortom we zijn fan!
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Deze review is gemaakt voor 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Volume beperkt tot < 85 dB conform de norm EN 50332 voor veilig luisteren.