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Niet meer leverbaar
TAH4205BK/00
32 mm drivers/gesloten achterkant
Voor op het oor
Compact opvouwbaar
Tot 29 uur afspeeltijd
Deze on-ear-koptelefoon heeft krachtige akoestische neodymium-drivers van 32 mm die helder geluid en een rijke bas bieden. Als u nog meer bas wilt, drukt u gewoon op de Bass Boost-knop. U voelt direct het verschil.
U krijgt tot 29 uur afspeeltijd na 2 uur opladen via USB-C. Als de batterij bijna leeg is, kunt u eventjes 15 minuten opladen voor nog eens 4 uur muziekplezier.
Deze on-ear-koptelefoon is verkrijgbaar in stijlvolle matte kleurpatronen en heeft een gewatteerde hoofdband die zo licht is dat u hem nauwelijks voelt. Op de zachte oorschelpen staat duidelijk aangegeven welke voor het linker- en welke voor het rechteroor bestemd is. Ook kunt u de hoek aanpassen totdat ze precies goed aanvoelen.
2.9
van 5
39
Reviews & awards
M.J.
07/10/2021
Nederland
Geverifieerde koper
het product is geweldig
het is echt een top koptelefoon de muziek is echt zuiver en ga zomaar door en de batterij gaat echt lang mee voor dat je hem moet opladen dus het is echt een aanrader als je een goede koptelefoon zoekt.
Voordelen
alles
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH4205RD Draadloze koptelefoons voor op het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH4205RD Draadloze koptelefoons voor op het oor
Geli 1960
03/01/2025
Deutschland
Geverifieerde koper
Alles super
Einfache Bedienung. Guter Klang. Geringes Gewicht.
Voordelen
Passt alles
Nadelen
Keine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Mako5
03/04/2023
Deutschland
Geverifieerde koper
für den preis ist es das wert
für den preis ist es das wert,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH4205WT Kabellose On-Ear Kopfhörer
De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.