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Hoofdtelefoon voor over het oor

TAH2005BK/00

3.7
| (7) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Dit is uw moment
Van uw favoriete nummers tot de nieuwste podcasts: deze simpele over-ear koptelefoon biedt een comfortabele pasvorm en helder geluid. De kabel van 2 m is de ideale lengte voor aansluiting op uw favoriete apparaten.
Bekijk alle voordelen

Dit is uw moment

  • Zachte comfortabele oorkussens

  • 40 mm drivers

  • Lichte hoofdband

  • Handig hoofdtelefoonsnoer van 2 m

Uw muziek voorop

Met deze bekabelde over-ear koptelefoon kunt u comfortabel luisteren zo lang u wilt. Krachtige drivers van 40 mm zorgen voor kraakhelder geluid. De pasvorm voor over het oor zorgt voor een goede passieve geluidsisolatie en anderen horen niet waar u naar luistert.

De hele dag door gebruiksgemak. Dagelijks comfort

De gewatteerde, verstelbare hoofdband past op elk hoofd en de zachte oorkussens zijn ideaal voor lange luistersessies. Er is geen batterij, dus geen beperking van uw afspeeltijd. Ideaal als u een luistermarathon houdt met de nieuwste podcasts.

Plug-in op uw favoriete apparaten

Het hoofdtelefoonsnoer van 2 m is perfect voor aansluiting op een laptop of tablet. Als u onderweg bent, kunt u met dit snoer uw toestel veilig opbergen in een tas of zak terwijl u handsfree luistert.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

7

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

3
2

04/06/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een geweldige hoofdtelefoon

Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .

Voordelen

Goed geluid en een lang snoer

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

02/04/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

goede koptelefoon

doet het goed simpel model wij zijn er blij mee prima voor op de pc

Voordelen

smipel goed en niet duur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor

24/06/2024

United Kingdom

United Kingdom

Wired headphones, great quality

great quality, wired. sounds amazing..... recommended!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Over-ear headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Over-ear headphones

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