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Zachte comfortabele oorkussens
40 mm drivers
Lichte hoofdband
Handig hoofdtelefoonsnoer van 2 m
Met deze bekabelde over-ear koptelefoon kunt u comfortabel luisteren zo lang u wilt. Krachtige drivers van 40 mm zorgen voor kraakhelder geluid. De pasvorm voor over het oor zorgt voor een goede passieve geluidsisolatie en anderen horen niet waar u naar luistert.
De gewatteerde, verstelbare hoofdband past op elk hoofd en de zachte oorkussens zijn ideaal voor lange luistersessies. Er is geen batterij, dus geen beperking van uw afspeeltijd. Ideaal als u een luistermarathon houdt met de nieuwste podcasts.
Het hoofdtelefoonsnoer van 2 m is perfect voor aansluiting op een laptop of tablet. Als u onderweg bent, kunt u met dit snoer uw toestel veilig opbergen in een tas of zak terwijl u handsfree luistert.
3.7
van 5
7
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
CGTuin
04/06/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Een geweldige hoofdtelefoon
Deze hoofdtelefoon is echt geweldig goed, het geluid is prima en dat voor een zeer schappelijke prijs .
Voordelen
Goed geluid en een lang snoer
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
daf3300
02/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
goede koptelefoon
doet het goed simpel model wij zijn er blij mee prima voor op de pc
Voordelen
smipel goed en niet duur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Hoofdtelefoon voor over het oor
Liki1
24/06/2024
United Kingdom
Wired headphones, great quality
great quality, wired. sounds amazing..... recommended!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Over-ear headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TAH2005BK Over-ear headphones