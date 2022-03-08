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Bekabelde in-ear-koptelefoon

TAE1105WT/00

2
| (1) Beoordeling

Verkrijgbaar in

Blauw
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Roze
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Wit
Wit
Zwart
Zwart
Uw muziek, uw kleur
Met deze bekabelde in-ear-koptelefoon kunt u in stijl naar muziek luisteren. U krijgt een krachtige bas, een opvallende look en een comfortabele pasvorm in het oor. Wilt u de spraakassistent van uw telefoon gebruiken? Gebruik simpelweg de afstandsbediening in het snoer.
Bekijk alle voordelen

Uw muziek, uw kleur

  • 8,6 mm-drivers voor een krachtige bas

  • Een vergulde aansluiting

  • Stevige, comfortabele in-ear-pasvorm

  • In-line afstandsbediening

Krachtige bas. Helder geluid.

Ook onderweg wilt u natuurlijk graag naar uw favoriete nummers kunnen luisteren. Deze koptelefoon heeft een stevige bas dankzij krachtige neodymium-drivers van 8,6 mm. Ook heeft hij een vergulde aansluiting.

Optimaal luisterplezier en écht comfort

Een akoestische buis met ergonomisch design en verwisselbare rubberen oordopkapjes in drie maten zorgen voor een comfortabele pasvorm in het oor. Geniet van elke seconde van uw favoriete muziek.

Afstandsbediening in het snoer. Schakelen tussen afspeellijsten en oproepen

Neem een oproep aan en pauzeer uw afspeellijst zonder uw smartphone aan te raken. Superhandig als uw favoriete deel op het punt van beginnen staat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

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2.0

van 5

1

Beoordeling

5
4
3
1

08/03/2022

France

France

Tiens à peu près 3 mois

Dans l'idée ce sont de bons ecouteurs pour leur prix (environ 15e) et tant qu'ils marchent ils sont vrmt biens mais à chaque fois du jour au lendemain ils lâchent...Donc un écouteur sur deux qui marche, ça fait pause sur les musiques tout seul, ça passe à la prochaine musique, ça fait des +15sec sur les podcasts enfin bref c'est juste impossible à utiliser d'un coup. D'une minute à l'autre vos écouteurs sont morts... Donc même pour ce prix si c'est pour les changer 3/4 fois dans l'année ça vaut pas le coup

Deze review is gemaakt voor TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

Deze review is gemaakt voor TAE1105BK Écouteurs intra-auriculaires filaires

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