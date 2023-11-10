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Niet meer leverbaar
Natuurlijk Fidelio-geluid
Ruisonderdrukking Pro+
Onderdrukking van windgeluid
Hoogwaardige universele pasvorm
EDM of rock, klassiek of hiphop: Met deze koptelefoon voor de echte liefhebber hoort u alles alsof u in de studio bent. Drivers met gebalanceerde armatuur onthullen de schitterende hoge tonen en rijke natuurlijke stemmen. Dynamische drivers produceren diepe, nauwkeurige bassen en weelderige instrumentale structuren.
Waar u ook bent, deze volledig draadloze koptelefoon creëert de perfecte ruimte om te luisteren. Hybride ruisonderdrukking maakt gebruik van geavanceerde hardware en audioverwerking om ongewenste geluiden te blokkeren. Geluidsdempende oorcaps van Comply-schuim zorgen voor een stevige, comfortabele pasvorm.
Met volledig opgeladen oortjes en een volledig opgeladen etui kunt u meer dan een dag afspeeltijd in uw zak mee op reis nemen. Bovendien wordt de muziek onderbroken als u een oortje uitdoet, zodat u nooit meer iets hoeft te missen. Het etui kan draadloos worden opgeladen.
Prijzen
4.1
van 5
34
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Philipsland
10/11/2023
Nederland
Warm en zuiver
Perfect geluid! Naar mijn mening worden deze oortjes zwaar onderschat. Mooi warm en zuiver geluid met veel detail en perfect laag. Wel even spelen met de juiste dopjes in elk oor, maar gelukkig zitten er genoeg bij ! Philips bedankt.
Voordelen
Geluid
Nadelen
Beetje aan de grote kant
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons
08/02/2023
Nederland
Onderdeel van promotie
Geweldig
Ik had ze gekregen om te testen, ik vind ze echt geweldig. Als je ze in doet okay… maar als je ze connect dan hoor je opeens niks meer van de ongeveinsd en dan zet je de muziek aan het is zo luid geweldig ben er echt blij mee. En heb ze nu al twee weken draag ze elke dag. Maar de batterij is nog helemaal vol en nog nooit opgeladen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons
Huppel2965
13/10/2022
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch warm geluid met een mooie diepe Bas
Wanneer je van oortjes houd met een warm en audiophile geluid. Die een ongelofelijke lange speelduur hebben moet je voor deze gaan ze zien er wat groter uit maar voelen klein aan.
Voordelen
Geluid batterijduur
Nadelen
De app
Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons
Deze review is gemaakt voor Fidelio T1BK True wireless koptelefoons