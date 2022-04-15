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Shaver series 5000 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
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SW5700/07
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Wat betekenen symbolen op mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Welk soort schuim of gel kan ik gebruiken in combinatie met mijn Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Scheerhoofdhouder
Shaver series 5000Beschermkap
ShaverPrecisietrimmer
Reinigingsspray voor scheerhoofden
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