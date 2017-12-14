De Philips SW700/07 is een fijne en comfortabel scheerapparaat. Hij scheert snel en scheert erg goed. (Hij doorstaat de test van mijn zoontje van twee, papa prikt niet meer). Het scheerapparaat is toch weer een enorme verbetering ten opzichte van mijn oudere Philips sensotouch 3D. Je merkt dat het scheren een stuk sneller gaat. De turbostand is erg prettig om het scheren nog net iets sneller te laten verlopen, hij werkt echt. Het scheerapparaat doet het erg lang zonder opladen. Het scheerappraat kan ik zeker drie weken dagelijks gebruiken zonder hem te moeten opladen. Het scheerapparaat ligt goed in de hand bij het scheren, in het begin drukte ik een aantal maal op de uit- en aan knop tijdens het scheren. Dit was even wennen. Wat mij tegenvalt is dat er geen houder bij zit om het scheerapparaat staand op de wastafel neer te kunnen zetten. dat zou voor mij een erg welkome toevoeging zijn en het product compleet maken. Het ontbreken van een houder is het enige minpuntje wat ik afgelopen maand heb kunnen ontdekken. Het Star Wars design is voor mij persoonlijk geen reden om het scheerapparaat te kopen. Persoonlijk vind ik het oranje wel erg leuk staan en een stuk minder saai dan het zwarte Philipsexemplaar wat ik hier voor had.