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ComfortCut-messysteem
Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen
SmartClick-precisietrimmer
Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel nat en droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.
27 zelfslijpende mesjes. 56000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.
Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.
Prijzen
4.5
van 5
56
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
BoukeA
14/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Mooi scheerapparaat voor een glad resultaat!
Ik heb dit scheerapparaat nu enkele weken in mijn bezit. Hiervoor gebruikte ik al een aantal jaren een soortgelijk scheerapparaat van Philips. Dit nieuwe model, met als extraatje in een Star Wars theme doet precies wat het moet doen. Zeer glad scheren zonder irritatie van de huid. Dit nieuwere type apparaat zorgt voor een nog gladder resultaat in nog minder tijd. Ikzelf gebruik het apparaat alleen om droog te scheren. Waar ik eerder nog wel eens last had van lichte irritatie van de huid, heb ik dat met dit apparaat niet meer. Het reinigen van het apparaat gaat heel eenvoudig. Ook fijn is dat dit scheerapparaat compatible is met het reinigingsstation welke ik al in mijn bezit had. Wanneer het apparaat opgeladen is, gaat deze zeker een week mee. Echt een aanrader voor een ieder die zich snel, glad wilt scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Dennis1980
14/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Mooi scheerapparaat voor een glad resultaat!
Ik heb dit scheerapparaat nu enkele weken in mijn bezit. Hiervoor gebruikte ik al een aantal jaren een soortgelijk scheerapparaat van Philips. Dit nieuwe model, met als extraatje in een Star Wars theme doet precies wat het moet doen. Zeer glad scheren zonder irritatie van de huid. Dit nieuwere type apparaat zorgt voor een nog gladder resultaat in nog minder tijd. Ikzelf gebruik het apparaat alleen om droog te scheren. Waar ik eerder nog wel eens last had van lichte irritatie van de huid, heb ik dat met dit apparaat niet meer. Het reinigen van het apparaat gaat heel eenvoudig. Ook fijn is dat dit scheerapparaat compatible is met het reinigingsstation welke ik al in mijn bezit had. Wanneer het apparaat opgeladen is, gaat deze zeker een week mee. Echt een aanrader voor een ieder die zich snel, glad wilt scheren.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ronald010
11/12/2017
Nederland
Onderdeel van promotie
Uitstekend en confortabel scheerapparaat
De Philips SW700/07 is een fijne en comfortabel scheerapparaat. Hij scheert snel en scheert erg goed. (Hij doorstaat de test van mijn zoontje van twee, papa prikt niet meer). Het scheerapparaat is toch weer een enorme verbetering ten opzichte van mijn oudere Philips sensotouch 3D. Je merkt dat het scheren een stuk sneller gaat. De turbostand is erg prettig om het scheren nog net iets sneller te laten verlopen, hij werkt echt. Het scheerapparaat doet het erg lang zonder opladen. Het scheerappraat kan ik zeker drie weken dagelijks gebruiken zonder hem te moeten opladen. Het scheerapparaat ligt goed in de hand bij het scheren, in het begin drukte ik een aantal maal op de uit- en aan knop tijdens het scheren. Dit was even wennen. Wat mij tegenvalt is dat er geen houder bij zit om het scheerapparaat staand op de wastafel neer te kunnen zetten. dat zou voor mij een erg welkome toevoeging zijn en het product compleet maken. Het ontbreken van een houder is het enige minpuntje wat ik afgelopen maand heb kunnen ontdekken. Het Star Wars design is voor mij persoonlijk geen reden om het scheerapparaat te kopen. Persoonlijk vind ik het oranje wel erg leuk staan en een stuk minder saai dan het zwarte Philipsexemplaar wat ik hier voor had.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.