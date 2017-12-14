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  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
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  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren
  • Sneller en gladder scheren

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

SW5700/07

4.5
| (56) Reviews & awards | 93% beveelt dit product aan

1 Prijs

Sneller en gladder scheren
Ontdek het ultieme in comfort en geniet elke keer van een gladde scheerbeurt. Onze ComfortCut-messen hebben een afgerond profiel en glijden soepel en veilig over uw huid.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Gebruik de kracht!

Sneller en gladder scheren

  • ComfortCut-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

  • SmartClick-precisietrimmer

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel nat en droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

27 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

27 draaiende mesjes pakken en trimmen haar vanuit alle hoeken

27 zelfslijpende mesjes. 56000 trims per minuut. Nul haartjes blijven staan, ongeacht de groeirichting.

Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt

Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt

Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3620333

Recensies

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4.5

van 5

56

Reviews & awards

93%

beveelt dit product aan

3

14/12/2017

Nederland

Nederland

Mooi scheerapparaat voor een glad resultaat!

Ik heb dit scheerapparaat nu enkele weken in mijn bezit. Hiervoor gebruikte ik al een aantal jaren een soortgelijk scheerapparaat van Philips. Dit nieuwe model, met als extraatje in een Star Wars theme doet precies wat het moet doen. Zeer glad scheren zonder irritatie van de huid. Dit nieuwere type apparaat zorgt voor een nog gladder resultaat in nog minder tijd. Ikzelf gebruik het apparaat alleen om droog te scheren. Waar ik eerder nog wel eens last had van lichte irritatie van de huid, heb ik dat met dit apparaat niet meer. Het reinigen van het apparaat gaat heel eenvoudig. Ook fijn is dat dit scheerapparaat compatible is met het reinigingsstation welke ik al in mijn bezit had. Wanneer het apparaat opgeladen is, gaat deze zeker een week mee. Echt een aanrader voor een ieder die zich snel, glad wilt scheren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

14/12/2017

Nederland

Nederland

Mooi scheerapparaat voor een glad resultaat!

Ik heb dit scheerapparaat nu enkele weken in mijn bezit. Hiervoor gebruikte ik al een aantal jaren een soortgelijk scheerapparaat van Philips. Dit nieuwe model, met als extraatje in een Star Wars theme doet precies wat het moet doen. Zeer glad scheren zonder irritatie van de huid. Dit nieuwere type apparaat zorgt voor een nog gladder resultaat in nog minder tijd. Ikzelf gebruik het apparaat alleen om droog te scheren. Waar ik eerder nog wel eens last had van lichte irritatie van de huid, heb ik dat met dit apparaat niet meer. Het reinigen van het apparaat gaat heel eenvoudig. Ook fijn is dat dit scheerapparaat compatible is met het reinigingsstation welke ik al in mijn bezit had. Wanneer het apparaat opgeladen is, gaat deze zeker een week mee. Echt een aanrader voor een ieder die zich snel, glad wilt scheren.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

11/12/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend en confortabel scheerapparaat

De Philips SW700/07 is een fijne en comfortabel scheerapparaat. Hij scheert snel en scheert erg goed. (Hij doorstaat de test van mijn zoontje van twee, papa prikt niet meer). Het scheerapparaat is toch weer een enorme verbetering ten opzichte van mijn oudere Philips sensotouch 3D. Je merkt dat het scheren een stuk sneller gaat. De turbostand is erg prettig om het scheren nog net iets sneller te laten verlopen, hij werkt echt. Het scheerapparaat doet het erg lang zonder opladen. Het scheerappraat kan ik zeker drie weken dagelijks gebruiken zonder hem te moeten opladen. Het scheerapparaat ligt goed in de hand bij het scheren, in het begin drukte ik een aantal maal op de uit- en aan knop tijdens het scheren. Dit was even wennen. Wat mij tegenvalt is dat er geen houder bij zit om het scheerapparaat staand op de wastafel neer te kunnen zetten. dat zou voor mij een erg welkome toevoeging zijn en het product compleet maken. Het ontbreken van een houder is het enige minpuntje wat ik afgelopen maand heb kunnen ontdekken. Het Star Wars design is voor mij persoonlijk geen reden om het scheerapparaat te kopen. Persoonlijk vind ik het oranje wel erg leuk staan en een stuk minder saai dan het zwarte Philipsexemplaar wat ik hier voor had.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 SW5700/07 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 