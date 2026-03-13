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Handstomer uit de 1000-serie Handheld stomer

Philips ondersteuning

Handstomer uit de 1000-serieHandheld stomer

STH1000/10

Handstomer uit de 1000-serie Handheld stomer

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Handleiding belangrijke informatie

  • PDF bestand
  • 13 March 2026

Caesar_UM_Powerbutton_[23691]_user manual

  • PDF bestand, 3.4 MB
  • 13 March 2026

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