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  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
  • Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen

Handstomer uit de 1000-serieHandheld stomer

STH1000/10

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen
Stoom moeiteloos en snel met onze handstomer uit de 1000-serie. Dankzij het lichtgewicht en compacte ontwerp perfectioneert u uw kleding in een handomdraai, waardoor de stomer uw ultieme stylingpartner wordt. Sluit hem aan en ga aan de slag!
Bekijk alle voordelen

Lichtgewicht ontwerp voor snel ontkreuken

Gebruiksvriendelijk en eenvoudig op te bergen

  • Licht en compact ontwerp

  • Snelle installatie

Compact, lichtgewicht ontwerp voor gebruiksgemak

Compact, lichtgewicht ontwerp voor gebruiksgemak

Dankzij het compacte ontwerp kunt u stomen waar en wanneer u maar wilt. Hij is enorm gebruiksvriendelijk: u hoeft alleen maar op de knop te drukken!

Waterreservoir van 85 ml om kleding er in één keer geweldig uit te laten zien

Waterreservoir van 85 ml om kleding er in één keer geweldig uit te laten zien

Stoom in één keer uw kleding met het afneembare waterreservoir van 85 ml. Het waterreservoir is tijdens het stomen gemakkelijk te verwijderen en bij te vullen.

Stoom kleding altijd en overal. Geen strijkplank nodig.

Stoom kleding altijd en overal. Geen strijkplank nodig.

De 1000-serie heeft een compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing is om uw kleding te stomen, waar en wanneer u maar wilt. Geen strijkplank nodig.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 na 10 seconden stomen.