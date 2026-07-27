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STH1000/10
Licht en compact ontwerp
Snelle installatie
Dankzij het compacte ontwerp kunt u stomen waar en wanneer u maar wilt. Hij is enorm gebruiksvriendelijk: u hoeft alleen maar op de knop te drukken!
Stoom in één keer uw kleding met het afneembare waterreservoir van 85 ml. Het waterreservoir is tijdens het stomen gemakkelijk te verwijderen en bij te vullen.
De 1000-serie heeft een compact ontwerp, waardoor het de perfecte oplossing is om uw kleding te stomen, waar en wanneer u maar wilt. Geen strijkplank nodig.
Recensies
Getest door een onafhankelijk instituut op de bacterietypen Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 na 10 seconden stomen.