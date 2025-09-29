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TV-hoofdtelefoon met snoer voor binnen

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TV-hoofdtelefoon met snoer voor binnen

SHP2500/10

TV-hoofdtelefoon met snoer voor binnen

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Met de Philips Headphones-app kunt u optimaal profiteren van het potentieel van de hoofdtelefoon. De app geeft u toegang tot alle functies die u de beste audio-ervaring bieden vanaf uw mobiele apparaat.

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App 'Philips Headphones'

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 274.7 kB
  • 29 September 2025

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