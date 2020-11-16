Shaver series 9000

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Niet meer leverbaar
SH90/60
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9531/26
S9721/41
SW7700/67
SW9700/67
V-Track Precision PRO-mesjes
Past op de S9000 (S9xxx)
Past op Star Wars-scheerapparaat SW97xx
Past op Star Wars-scheerapparaat SW67xx
Vervangende SH90-scheerhoofden zijn compatibel met scheerapparaten uit de 9000-serie (S9xxx) en de 8000-serie (S8xxx) en met de Star Wars-scheerapparaten SW9700 en SW6700.
Scheer perfect glad. De V-Track Precision PRO-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, voor een baard van 1-3 dagen. Zelfs voor platliggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.
2.8
van 5
255
Reviews & awards
Gerrard
16/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Top
Je merkt pas na vervangen van scheerkoppen dat deze echt op waren. Nieuwe scheren heerlijk.
Voordelen
Top product
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
06/11/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Kwalitatief erg goed
Het scheeerapparaat werkt weer als nieuw. Beter dan de alternatieven
Voordelen
Scheren geweldig
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
ml65
26/10/2020
Nederland
Geverifieerde koper
zeer scherp
mensen met een niet strakke huid schhert tovch goed
Voordelen
goed
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SH90/70 Scheerhoofden
Vergeleken met het vorige Philips-model