Testbericht Philips Avent Schnabelbecher: Dieser Babyschnabelbecher ist nicht der erste, aber der beste den ich und mein kleiner testen durften. Der Philips Avent Baby Schnabelbecher hat ein schlichtes, durchdachtes Design, dass auf Funktionalität und einfache Bedienung ausgelegt ist. Da er weder Kanten, Echen noch irgendwelche Spitzen besitzt können sich Kinder nicht daran verletzen, desweiteren ist er dadurch auch ganz leicht zu reinigen. Der Trinkschnabel hat eine gute Bissfestigkeit, mein Kleiner liebt es darauf herrum zukauen bis er einschläft. Normaler Weise würde ich ihm nicht erlauben eine Flasche mit ins Bett zunehmen, da ein auslaufen quasi vorprogrammiert ist. Aber nicht so bei diesem Babyschnabelbecher, er hält absolut dicht und solange man Ihn nicht über Kopf & hält kommt auch kein einziger Tropfen raus, er ist sozusagen auslaufsicher, was großartig ist, wenn er zum Einschlafen als Nuckel benötigt wird. Der Becher passt gut in die Hand meines Jungen und bietet einen guten Grip. Jedoch frage ich mich warum die Lücke im Grip auf der Seite mit dem Logo so groß ausfällt und der Grip nicht rundum geht. Von der gute Qualität und Stabilität des Bechers bezeugen auch die unzähligen Stürze, die er schön hinter sich hat. Einmal ist er mir aus dem Rucksack auf den Bordstein gefallen und zu meinem Erstaunen war nicht mal ein Kratzer dran. Zum Ende der Testzeit habe ich den Becher für eine Woche lang in ein Teebad aus farbechten Früchte Tees, schwarzen, grünen, Hagebutten, Fenchel, Kamillen und Kreutertee gesteckt und er hat sich überhaupt nicht verfärbt. Einziges Manko ist die Farbgebung des Bechers. Aber das ist eine Sache des Geschmacks über den sich bekanntlich ja streiten lässt. Ich würde den Verschlussring nicht rot sondern passend zum Design schlicht in weiß halten. Den Becher für Jungs in blau, für Mädels pink und geschlechtneutral ein Modell mit farblosem, klarem Becher, damit auch alle Geschmäcker angesprochen werden.