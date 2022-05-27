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  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
  • Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

Philips AventRietjesbeker

SCF796/02

3.9
| (122) Reviews & awards
Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*
De Philips Avent rietjesbeker met buigbaar rietje is voorgevormd en is de ideale keuze voor groeiende, actieve peuters en ondersteunt een gezonde ontwikkeling van de mond.* In samenwerking met experts hebben we de beste beker met een rietje ontwikkeld.*
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Afsluitventiel voorkomt knoeien

Voor een gezonde ontwikkeling van de mond*

  • Rietjesbeker

  • 200ml

  • 9 m+

  • 1 stuk

Philips Avent-bekers volgen de ontwikkeling van je kind

Leren zelfstandig drinken is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. We ondersteunen kinderen bij hun reis naar zelfstandig drinken en helpen hen gemakkelijk over te gaan van borst of fles naar open beker. We hebben geleerd van zorgdeskundigen, waardoor onze verschillende oplossingen met spenen, zachte en harde tuiten, rietjes en 360°-drinkranden de ontwikkeling van je kind volgen en zijn nieuwe motorieke vaardigheden en drinkvaardigheden stimuleren. Onze hoogwaardige oplossingen zijn ontwikkeld met gemak en hygiëne in het achterhoofd.

Ergonomische handvatten en zacht rietje — ideaal voor jonge peuters

De geïntegreerde handvatten van de beker hebben een ergonomisch design, zodat kleine handjes de beker makkelijk kunnen vasthouden. Het zachte flexibele rietje ontziet het tandvlees, en de beker is licht en klein, en dus ideaal voor de eerste slokjes uit een rietje.

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Lager gebogen rietje om gemakkelijk te drinken tot de laatste slok

Het onderste deel van het rietje is gebogen, zodat het rietje makkelijk bij het drinken komt, waardoor je in een natuurlijke drinkpositie kunt drinken.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

122

Reviews & awards

27/05/2022

Nederland

Nederland

Hele fijne drinkbeker voor de kleintjes

De drinkbeker is heel fijn te gebruiken voor kleine kinderen, ook onderweg! Door de handige klep die je open en dicht kan doen komt er geen vuil in de beker of in het rietje. Het rietje is ook gebogen waardoor ook makkelijk de laatste slokken eruit komen. Daarnaast is hij door de handvatten makkelijk vast te houden.

Voordelen

Fijn ontwerp, makkelijk te drinken.

Nadelen

Binnenkant rietje is moeilijk schoon te maken.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker

25/05/2022

Nederland

Nederland

Aan te raden product!

Mijn dreumes is nogal “lui” aangelegd als het op zelf drinken uit een beker aan komt. Er zijn er dan ook al verschilden de revue gepasseerd. Enkel deze rietjesbeker van Philips is door mijn zoontje goedgekeurd als opvolger van zijn Philips Avent zachte tuit beker. De beker is handig te hanteren, omdat deze niet te groot en/of zwaar heeft en makkelijke handgreepjes bezit. Kan gewoon in de vaatwasser.

Voordelen

Zelfstandig hanteerbaar, fijn en makkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF796/01 Rietjesbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF796/01 Rietjesbeker

24/05/2022

Nederland

Nederland

Rietjes beker

Eindelijk een beker die niet lekt. Perfect voor mijn kleinzoon.

Voordelen

Ja

Nadelen

Nee

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF796/02 Rietjesbeker

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. 90% van de 200 ondervraagde kindertandartsen in de VS is het ermee eens dat het ontwerp van onze rietjesbeker zorgt voor gezonde ontwikkeling van de mond. 89% is het ermee eens dat drinken met een rietje de mondspieren traint, waardoor de mond sterker wordt (onaf. onl. onderzoek, VS, april 2016). Ontwikkeld in samenwerking met logopedisten, tandartsen, ergonomen en verloskundigen.