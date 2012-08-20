Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Hygiëne onderweg
Deze Philips Avent-beker met snellere toevoer is perfect voor actieve peuters. De beker is lekvrij, ook bij onverwachte bewegingen of als hij valt, maar toch kan je kindje er heel gemakkelijk uit drinken. Met klikdeksel en handige clip voor bevestiging aan een gordel of buggy.
340 ml
18m+ Sportster-drinktuit
Gepatenteerd ventiel regelt de toevoer en voorkomt morsen, zelfs als de beker ondersteboven wordt gehouden of op zijn kant wordt gelegd.
4.7
van 5
3
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Annamo85
20/08/2012
Deutschland
Ausgezeichnet
Das war die erste Flasche die nicht auslief.Sehr zufrieden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Avent Decorated Cup
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Avent Decorated Cup
vizirette
16/10/2011
France
formidable
j'ai 3 enfants: la nuit je devais me lever pour leur donner à boire ! Avec un biberon classique, les draps étaient mouillés puisque l'eau s'écoule facilement.Avec ces tasses plus de fuite et tout le monde est content !
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Tasse décorée Avent
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF609/01 Tasse décorée Avent
honey
03/03/2011
United Kingdom
Good One
I used many cups but all re not so user friendly, Easy to use it and my kids enjoy it while drinking.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF609/05 Decorated Toddler Cup Boy
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.