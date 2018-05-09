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  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
  • Altijd en overal meer comfort en meer melk*
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Niet meer leverbaar

Philips AventEnkele elektrische borstkolf

SCF332/31

4.6
| (94) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan
Altijd en overal meer comfort en meer melk*
Ga lekker zitten zonder voorover te leunen terwijl ons zachte massagekussen je melktoevoer stimuleert. Dankzij de batterijen kun je onze stille borstkolf gebruiken waar en wanneer je maar wilt. De kolf is makkelijk in te stellen, te personaliseren, te gebruiken en schoon te maken.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

Enkele elektrische borstkolf met massagekussen

Altijd en overal meer comfort en meer melk*

  • Kolf waar en wanneer je wilt

  • Bevat zacht massagekussen

  • Natural-fles en -speen

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

Kies de instelling die effectief en aangenaam is voor jou

Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies dan uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou aangenaam te laten verlopen.

Zacht massagekussen met massagepunten

Zacht massagekussen met massagepunten

De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

09/05/2018

Nederland

Nederland

Top

Heel erg handig in gebruik, kan niet meer zonder ! Kan het iedereen aanbevelen

Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf

Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf

07/05/2018

Nederland

Nederland

Een fijn product.

Het is een prettig kolfapparaat. Het werkt goed, bootst heel natuurlijk na. Het is comfortabel en je hebt snel een flesje vol. Apparaat is vele malen fijner dan een handmatig apparaat. Verbeterpunt is een tasje of iets dergelijks erbij, voor de hygiëne, als je het ergens mee naartoe wilt nemen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf

07/05/2018

Nederland

Nederland

Dit product maakt kolven een stuk aangenamer

Bij mijn eerste kind vond ik kolven nogal een ding, omdat de kolf die ik toen gebruikte nogal veel lawaai maakte en ik last van mijn tepels had na elke kolfsessie. Bij de tweede ben ik overgegaan op de Philips Avent elektrische borstkolf en hier ben ik erg tevreden over. Een kolf die het kolven een stuk aangenamer maakt!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Klinisch bewezen comfort: bij een onderzoek onder 110 moeders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland in maart 2016 gaven moeders Philips Avent-producten een gemiddelde score van 8,6/10 voor comfort.

  2. Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: www.philips.com/Avent

  3. BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011