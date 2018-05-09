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Niet meer leverbaar
Kolf waar en wanneer je wilt
Bevat zacht massagekussen
Natural-fles en -speen
Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.
Wanneer de kolf is ingeschakeld, begint deze automatisch in de zachte stimulatiemodus om de melkafgifte op gang te brengen. Kies dan uit een van de 3 afkolvingsinstellingen om de melkafgifte voor jou aangenaam te laten verlopen.
De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.
4.6
van 5
94
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Hou11
09/05/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Top
Heel erg handig in gebruik, kan niet meer zonder ! Kan het iedereen aanbevelen
Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf
Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf
Est4
07/05/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Een fijn product.
Het is een prettig kolfapparaat. Het werkt goed, bootst heel natuurlijk na. Het is comfortabel en je hebt snel een flesje vol. Apparaat is vele malen fijner dan een handmatig apparaat. Verbeterpunt is een tasje of iets dergelijks erbij, voor de hygiëne, als je het ergens mee naartoe wilt nemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf
YJvK
07/05/2018
Nederland
Onderdeel van promotie
Dit product maakt kolven een stuk aangenamer
Bij mijn eerste kind vond ik kolven nogal een ding, omdat de kolf die ik toen gebruikte nogal veel lawaai maakte en ik last van mijn tepels had na elke kolfsessie. Bij de tweede ben ik overgegaan op de Philips Avent elektrische borstkolf en hier ben ik erg tevreden over. Een kolf die het kolven een stuk aangenamer maakt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF332/31 Enkele elektrische borstkolf
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
Klinisch bewezen comfort: bij een onderzoek onder 110 moeders in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, China en Rusland in maart 2016 gaven moeders Philips Avent-producten een gemiddelde score van 8,6/10 voor comfort.
Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: www.philips.com/Avent
BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011