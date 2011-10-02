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  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven
  • Helpt je langer borstvoeding te geven

Niet meer leverbaar

Philips AventTepelbeschermer

SCF156/00

4.7
| (6) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
Helpt je langer borstvoeding te geven
De Philips Avent-tepelbeschermer SCF156/00 is gemaakt van ultradunne, zachte, geurloze en smaakloze siliconen waarmee je ook bij gevoelige tepels of tepelkloven borstvoeding kunt geven.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Borstverzorging, beschermt gevoelige tepels

Helpt je langer borstvoeding te geven

  • Small (15 mm)

  • 2 stuks

Beschermt gevoelige tepels tijdens het borstvoeden

Philips Avent-tepelbeschermers zijn alleen ontworpen om te gebruiken wanneer je gevoelige tepels hebt of last hebt van tepelkloven. Vraag hiervoor advies aan medisch deskundigen.

Gemakkelijk aanleggen voor je baby

Je kunt je baby met het schildje gemakkelijk perfect aanleggen.

Gemaakt van zeer dunne en geur- en smaakloze siliconen

De Philips Avent-tepelbeschermers zijn gemaakt van zeer dunne en geur- en smaakloze siliconen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.7

van 5

6

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

02/10/2011

Nederland

Nederland

Deze tepelbeschermers werken prima

Na 3 dagen proberen lukte het mijn dochter nog niet goed om 'aan te happen'. Het schijnt dat ik vlakke tepels heb. Van de kraamverzorgster kreeg ik een tepelhoedje, en mijn dochter begon meteen goed te drinken! Wat een opluchting! Na een week heb ik geprobeerd weer zonder hoedje te voeden, maar ik kreeg veel last van tepelkloven. Na twee week pijnlijke tepels (het is dus niet zo dat ik geen doorzetter ben) heb ik de tepelhoedjes toch weer uit de kast gepakt, en sinds die tijd had ik geen last meer van kloven. Uiteindelijk heb ik mijn dochter tot haar eerste verjaardag borstvoeding gegeven, en heb ik het gehele jaar de tepelhoedjes gebruikt. Mijn dochter dronk prima door de tepelhoedjes en ik heb nooit een reden gezien om te stoppen met het gebruik ervan. Ze lag toch dicht tegen me aan, en ik heb nooit gemerkt dat ze minder "kracht" had tijdens het drinken door de tepelbeschermer. Ook kon ze mijn borst goed leeg drinken en hoefde ik nooit na te kolven. Bij een tweede kindje zou ik dit product zeker weer gebruiken. Prima product, en mijns inziens geen enkele reden om dit niet te proberen als de borstvoeding niet goed lukt of pijnlijk is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF156/01 Tepelbeschermer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF156/01 Tepelbeschermer

16/09/2016

España

España

Geverifieerde koper

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF156/01 Protector de pezones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF156/01 Protector de pezones

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. Dit gedeelte bevat meningen van consumenten over het product. Philips neemt afstand van de inhoud die consumenten in dit gedeelte hebben ingevoerd. Derhalve zijn eventuele technische gegevens en/of adviezen over het gebruik van het product in deze inhoud niet bedoeld als officiële Philips-informatie.