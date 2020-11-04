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  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
  • Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels

Niet meer leverbaar

Philips AventNiplette™

SCF152/01

3.9
| (21) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels
De Niplette™ helpt moeders met platte of ingetrokken tepels om borstvoeding te geven. Dit unieke en revolutionaire instrument biedt een eenvoudige, niet-chirurgische en duurzame oplossing. Als je de Niplette een aantal weken achter elkaar gebruikt, blijft de tepel rechtop staan.
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merk aanbevolen door moeders overal ter wereld1

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Klinisch bewezen resultaten*

Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels

  • Een oplossing zonder chirurgie

  • Voor platte of ingetrokken tepels

  • 1 Niplette en 2 borstkompressen

Een hulpmiddel voor platte of ingetrokken tepels

Een hulpmiddel voor platte of ingetrokken tepels

Ongeveer 10% van de vrouwen heeft last van ingetrokken tepels, ofwel tepelretractie. Dit kan zorgen voor psychische problemen en het geven van borstvoeding moeilijker maken voor zowel moeder als baby. De zuigactie van de baby zou de tepel omhoog moeten trekken. Als dit niet lukt, is de Niplette™ een eenvoudige, prettige oplossing voor dit probleem. Het hulpmiddel geeft vrouwen met platte of ingetrokken tepels de mogelijkheid om op een aangename manier borstvoeding te geven zonder chirurgische ingreep*. De Niplette™ bestaat uit een transparante tepelvorm met een afsluitrand die is bevestigd aan een ventiel en een spuitopening.

Het best te gebruiken vóór of in de eerste 6 maanden van de zwangerschap

Idealiter wordt de Niplette vóór de zwangerschap gebruikt en 8 uur per dag of 's nachts gedragen*. Als de borsten niet te gevoelig zijn, kan de Niplette ook worden gebruikt in de eerste zes maanden van de zwangerschap om een permanente correctie tot stand te brengen of na de geboorte van de baby, een paar minuten voor elke voeding. De Niplette zuigt de tepel omhoog, zodat de baby gemakkelijk kan aanleggen, en ondersteunt bij het geven van borstvoeding in de eerste paar dagen. Een permanente cosmetische correctie is mogelijk zodra er geen borstvoeding meer wordt gegeven. Hierna kan de Niplette weer worden aangebracht wanneer dat nodig is.

Een eenvoudige procedure

Een eenvoudige procedure

De vorm wordt met één hand op de tepelhof gelegd en met de andere hand wordt lucht onttrokken door middel van een spuit met een inhoud van 5 ml, zodat de tepel erin kan worden gezogen. De gebruiker heeft controle over de zuigkracht en kan de tepel zo stevig aanzuigen als comfortabel is. Wanneer de tepel omhoog is getrokken en de spuit voorzichtig is gescheiden van het ventiel, kan de gebruiker doorgaan met gewoonlijke activiteiten en de Niplette onopvallend in de bh dragen. Gebruik voor de bevalling wordt zoveel mogelijk aangemoedigd*.

Technische specificaties

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Recensies

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3.9

van 5

21

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

04/11/2020

Nederland

Nederland

Eindelijk een goede oplossing zonder chirurgie

Loop al jaren rond met een ingetrokken tepel, wat me ook onzeker maakte over mijn borstel. Toen ik laatst in de nieuwsbrief dit voorbij zag komen had ik dan zoiets van baat het niet, dan schaadt het niet. Binnen 1 week zag ik al een hele vooruitgang. Ik draag m zowel overdag als 's nachts, en dat gaat eigenlijk prima. Ik ben zeer tevreden over dit product, jammer dat ik er nou pas achter ben gekomen dat het bestaat.

Voordelen

Effectief, makkelijk in gebruik

Nadelen

Onbekendheid van het product

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™

28/10/2010

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™

25/06/2019

België

België

Tres bien

J'ai achete les niplettes il y a quelques années car j'ai un teton plat et un ombiliqué. Ajd, le plat ne rentre plus du tout, quand j'ai froid ! Mais au "repos" il reste plat. Le 2eme est moins ombilliqué. Cependant, je ne les ai pas utilisé regulierement. Etant en projet bébé, je'y remets. Au debut, ca tire et ca fait un peu mal, mais au bout de 5 min on oublie totalement qu'on les porte. Commed 'autre, je mets un peu de creme sur le mamelon pour faciliter l'adherence et ensuite elles tiennent plusieurs heures. Une vraie solution qui apporte de bons resultats. Il faut l'utiliser regulierement pour en observer une efficacité durable.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF152/01 Niplette™

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023. 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), "The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples", British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, pagina 46–49