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Niet meer leverbaar
SCF124/01
Voor de dagelijkse kalmeringsbehoeften van je baby
Je baby voelt zich de hele dag getroost en tevreden met de Philips Avent Classic-fopspeen. Onze orthodontische, samenknijpbare speen is verkrijgbaar in verschillende kleuren en is ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond.
Voor essentieel comfort
0-6 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
Recensies
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012