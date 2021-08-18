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Niet meer leverbaar
Perfectie in elke beweging
De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.
V-Track Precision-mesjes
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Baardstyler en reinigingsborstel
SmartClean Pro
Philips viert de nieuwe Shaver series 9000 met het prachtige en smaakvolle gouden scheerapparaat. Dit limited edition scheerapparaat is exclusief met de hand gemaakt van 24-karaats goud voor een zeer luxe scheerervaring.
De Philips Series 9000 Gold Edition biedt u de meest luxe scheerervaring. Philips certificeert de echtheid van het product en garandeert dat het handvat van de Shaver series 9000 is bedekt met 24-karaats goud. Dit limited edition scheerapparaat wordt exclusief gemaakt in Nederland en ondergaat strenge kwaliteitscontroles.
De gepatenteerde V-track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.
4.4
van 5
2091
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
JaBie
18/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Goede resultaten
Tot nu toe voldoet het product aan mijn verwachtingen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver
Datum gebruik 2020-07-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver
Datum gebruik 2020-07-18
Hulyk
04/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Echt een heel goed scheerapparaat ik maar 1x per w
Helemaal goed echt geloof me maar +10 5 daags scheerbeurt
Voordelen
10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Datum gebruik 2020-07-04
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Datum gebruik 2020-07-04
KHTL
02/08/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Prima
Voldoet aan alle verwachtingen maar houd niet van te lange reviews
Voordelen
Zeer gemakkelijk in gebruik
Nadelen
Nvt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Datum gebruik 2020-07-02
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Datum gebruik 2020-07-02
Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch
SmartClick-reinigingsborstel - in vergelijking met handmatig reinigen in dezelfde omstandigheden, volgens de resultaten van het externe klinische onderzoek op 30 proefpersonen en binnen 3 uur na het reinigen