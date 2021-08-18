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Niet meer leverbaar

Shaver series 9000elektrisch scheerapparaat, nat/droog

S9988/68

4.4

| (2091) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Perfectie in elke beweging

De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.

Bekijk alle voordelen

Scheert tot 20% meer haar* af in één beweging

Perfectie in elke beweging

  • V-Track Precision-mesjes

  • 50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Baardstyler en reinigingsborstel

  • SmartClean Pro

Indrukwekkend handgemaakt en verguld luxe scheerapparaat

Indrukwekkend handgemaakt en verguld luxe scheerapparaat

Philips viert de nieuwe Shaver series 9000 met het prachtige en smaakvolle gouden scheerapparaat. Dit limited edition scheerapparaat is exclusief met de hand gemaakt van 24-karaats goud voor een zeer luxe scheerervaring.

Gecertificeerd 24-karaats verguld limited edition scheerapparaat

Gecertificeerd 24-karaats verguld limited edition scheerapparaat

De Philips Series 9000 Gold Edition biedt u de meest luxe scheerervaring. Philips certificeert de echtheid van het product en garandeert dat het handvat van de Shaver series 9000 is bedekt met 24-karaats goud. Dit limited edition scheerapparaat wordt exclusief gemaakt in Nederland en ondergaat strenge kwaliteitscontroles.

Geleidt de haren perfect voor een gladdere scheerbeurt

Geleidt de haren perfect voor een gladdere scheerbeurt

De gepatenteerde V-track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2091

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

18/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Goede resultaten

Tot nu toe voldoet het product aan mijn verwachtingen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver

Datum gebruik 2020-07-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9988/68 Wet and dry electric shaver

Datum gebruik 2020-07-18

04/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Echt een heel goed scheerapparaat ik maar 1x per w

Helemaal goed echt geloof me maar +10 5 daags scheerbeurt

Voordelen

10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Datum gebruik 2020-07-04

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Datum gebruik 2020-07-04

02/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Voldoet aan alle verwachtingen maar houd niet van te lange reviews

Voordelen

Zeer gemakkelijk in gebruik

Nadelen

Nvt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Datum gebruik 2020-07-02

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9711/31 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Datum gebruik 2020-07-02

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Voorwaarden

  1. Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch

  2. SmartClick-reinigingsborstel - in vergelijking met handmatig reinigen in dezelfde omstandigheden, volgens de resultaten van het externe klinische onderzoek op 30 proefpersonen en binnen 3 uur na het reinigen