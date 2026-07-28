De i9000 scheert heerlijk glad veel gladder dan mijn vorige Philips 9000 serie. De druksensor met rondom licht die aangeeft hoe hard je drukt werkt prettig. Het scheerapparaat zelf voelt degelijk en prettig aan. Ik beveel hem zeker aan. Het enige vreemde vind ik dat er geen lader bij zit en inplaats daarvan een oplaadsnoer met een USB A aansluiting ter wel alles overgaat naar USB C. Ik had nog een “oude usb A” lader liggen maar die moet nu dus ook mee op vakantie. Op het het scheerapparaat zit 5 jaar garantie hopelijk heeft de volgende wel een usb C oplaad snoer.