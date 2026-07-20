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  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat
  • Glad scheerresultaat

Philips Shaver 500 SeriesCompact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

S595/05

4.2
| (18) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Glad scheerresultaat
De Philips 500-serie heeft een compact design en biedt het gladste scheerresultaat, zelfs onderweg. Met ons scheerapparaat voelt u zich op uw best en straalt u, altijd en overal.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

wanneer u maar wilt

Glad scheerresultaat

  • SteelPrecision-mesjes

  • Lift & Cut-technologie

  • Zwevende scheerhoofden

  • Krachtige motor

Een glad scheerresultaat, zelfs onderweg

Een glad scheerresultaat, zelfs onderweg

Ons unieke roterende Lift & Cut-scheersysteem tilt de haar voorzichtig op bij de wortel zonder de huid te beschadigen en geeft een glad scheerresultaat.

Efficiëntie in alle richtingen

Efficiëntie in alle richtingen

Onze 360° roterende SteelPrecision-mesjes tillen haartjes op die in verschillende richtingen groeien. Met 3 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snelle scheerbeurt. Altijd en overal.

Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

Volgt uw gezichtscontouren voor een comfortabele scheerervaring

De 3D zwevende scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen. Ze gaan drie verschillende richtingen op om elk stukje huid te bereiken en zorgen voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

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Recensies

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4.2

van 5

18

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Voordelen

Klein, handzaam, stil

Nadelen

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

Nederland

Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

Nederland

Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

Deze review is gemaakt voor Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 