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Shaver series 7000 SensoTouch Scheerapparaat voor nat/droog scheren

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Shaver series 7000 SensoTouchScheerapparaat voor nat/droog scheren

RQ1155/16

Shaver series 7000 SensoTouch Scheerapparaat voor nat/droog scheren

Niet meer leverbaar

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    Het Philips S5000-S7000-scheerapparaat reinigen | Eenvoudige stappen

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Handleiding belangrijke informatie

  • PDF bestand, 4.1 MB
  • 14 April 2022

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 41.4 MB
  • 20 April 2022

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