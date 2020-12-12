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Niet meer leverbaar
DualPrecision en GyroFlex 2D
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Precisietrimmer en opbergetui
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
3.9
van 5
246
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Biker TR
12/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Mijn Philips Shaver doet wat ik er van verwachtte
Scheert zo glad als een aal! Prettig dat in de app wordt aangegeven wanneer opladen noodzakelijk is.
Voordelen
Eenvoudig in bediening en super glad scheer resultaat
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Rayjol.
14/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Had ik veel eerder moeten doen.
het is een goed scheerapparaat ik heb al veel andere merken gebruik maar deze is geweldig.
Voordelen
Alles goed
Nadelen
geen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Lauwrens51
06/09/2018
Nederland
Mooi en goed scherend.
Slechts één kritische kanttekening m.b.t. de ergonomie: de aan/uit zit precies op de plaats waar ik mijn duim heb. Het komt dus voor dat ik tijdens het scheren de aan/uit schakelaar bedien. Verder alleen maar lof, mooi ontwerp que vorm en qua kleurstelling en, heel belangrijk, scheert uitstekend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Wet & dry electric shaver