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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte

Niet meer leverbaar

OneBlade ProGezicht

QP6530/15

4.3
| (1900) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

1 Prijs

Trim, scheer en style haar van elke lengte
De Philips OneBlade Pro is een revolutionaire hybride-styler die haar van iedere lengte kan trimmen en scheren en altijd voor strakke lijnen zorgt. Vergeet meerdere stappen en hulpmiddelen. OneBlade doet het allemaal.
Bekijk alle voordelen
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte

  • Oplaadbare Li-ionbatterij

  • Precisiekam met 12 lengtestanden

  • Nat en droog gebruik

  • Batterij-indicator

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is ontworpen voor het stylen van gezichtshaar en het verzorgen van het lichaam. Hij trimt, snijdt randen en scheert elke haarlengte. Het apparaat zorgt voor een gemakkelijke en comfortabele scheerbeurt dankzij een glijcoating en afgeronde uiteinden. En met een knipelement dat 200x per seconde beweegt, werkt hij zelfs bij langere haren efficiënt.

Trimmen

Trimmen

Trim op de gewenste stoppellengte. Uw Philips OneBlade wordt geleverd met een precisiekam met 12 lengtestanden die u kunt gebruiken om alles te creëren, van een stoppelbaard tot een strakke trimbeurt en een langere baardstijl.

Strakke lijnen

Strakke lijnen

Met het dubbelzijdige mesje krijgt u in enkele seconden precies getrimde lijnen, zodat u elke geknipte haar kunt zien.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-3112060

Recensies

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4.3

van 5

1900

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

31/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig

Er fijn scheerapparaat, veel beter dan die met rotatiekopjes

Voordelen

Blijft scherp en accuduur is behoorlijk

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-06-28

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-06-28

14/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het apparaat is top

Het is een top apparaat,Scheert de haartjes goed en nauwkeurig weg.

Voordelen

Scheer goed en nauwkeurig

Nadelen

Geen minpunten

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6652/30 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-14

08/06/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fijn product

Fijn apparaat voor het hele lichaam, multifunctioneel

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-22

Deze review is gemaakt voor OneBlade Pro 360 QP6507/23 Gezicht en lichaam

Date of Use 2026-05-22

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.