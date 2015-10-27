Na eerder een philips scheerapparaat te hebben gebruikt vanaf de jaren '70 wilde ik wel eens een ander merk proberen. Er volgden daarna meerdere produkten die allemaal iets voor of tegen hadden. Tenslotte belandde ik bij een zeer bekend merk waarvan je volgens de reclame alles ter wereld aan goeds kon verwachten. Niets bleek - althans in mijn geval - hiervan waar en zelfs de vervanging van een scheerkop leverde niet het gewenste scheerresutltaat op. Er moest steeds met een Gillette worden "nageschoren". Terug dus naar Philips : jammer van al die verloren tijd, het was wat je noemt een thuiskomen.