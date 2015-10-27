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Niet meer leverbaar
Bewegende DualPrecision-hoofden
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklapbare trimmer
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.
4.2
van 5
103
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Pedro5100
27/10/2015
Nederland
prima apparaat
Heb dit scheerapparaat nu ruim een jaar in mijn bezit Scheert probleemloos maar ook prettig. En dat voor een zeer redelijke prijs. Via een aanbieding nu nog wel een setje scheerkoppen aangeschaft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
lenn
27/09/2013
Nederland
een echt goed scheerapparaat
ligt goed in de hand, scheert gladder dan met nat. weinig geluid. na een maand scheren(2x per dag) nog stroom in de batterij. ik hoop dat de batterij een lange levensduur heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Robertino62
23/07/2013
Nederland
Dit product is perfect
Ik gebruik mijn hele leven al producten van Philips, m.n. scheerapparaten. deze zijn zeer betrouwbaar, gaan lang mee en liggen goed in de hand. Ze scheren licht zonder de huid te irriteren. Ik kan dus dit product met een gerust hart aanbevelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.