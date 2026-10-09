ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

PowerTouch Plus elektrisch scheerapparaat voor droog scheren

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PowerTouch Pluselektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT870/14

PowerTouch Plus elektrisch scheerapparaat voor droog scheren

Niet meer leverbaar

Ga naar de winkel

Haal het allerbeste uit uw product

  • Het Philips S5000-S7000-scheerapparaat reinigen | Eenvoudige stappen
    Het Philips S5000-S7000-scheerapparaat reinigen | Eenvoudige stappen

Product registreren

Ontvang uw uitgebreide garantie

Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).

Nu registreren

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 3.2 MB
  • 15 April 2022

Veelgestelde vragen

Onderdelen en accessoires

Problemen oplossen