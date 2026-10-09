Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
PowerTouch Plus elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
PT870/14
Ga naar de winkel
Product registreren
Registreer binnen 90 dagen na aankoop en krijg uitgebreide garantie (er kunnen voorwaarden van toepassing zijn).
Gebruikershandleiding
Alles (3)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Scheerhoofdhouder
Beschermkap
Standaard
ShaversReinigingsborstel
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Philips Jet Clean reinigt mijn Philips-scheerapparaat niet
Mijn Philips-scheerapparaat lekt water