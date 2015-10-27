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Niet meer leverbaar
Gladder en schoner dan ooit
Met het nieuwe Philips PowerTouch-systeem begint u de dag krachtig. PowerTouch biedt een langere scheerduur met de bewezen DualPrecision-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar voor de start van uw dag.
DualPrecision-mesjes
Bewegende scheerhoofden
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.
Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u meer scheerbeurten per oplaadbeurt. Na één uur opladen hebt u meer dan 50 minuten scheertijd, voldoende voor circa 17 scheerbeurten. Na 3 minuten opladen hebt u voldoende vermogen voor één scheerbeurt.
4.2
van 5
103
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Pedro5100
27/10/2015
Nederland
prima apparaat
Heb dit scheerapparaat nu ruim een jaar in mijn bezit Scheert probleemloos maar ook prettig. En dat voor een zeer redelijke prijs. Via een aanbieding nu nog wel een setje scheerkoppen aangeschaft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
lenn
27/09/2013
Nederland
een echt goed scheerapparaat
ligt goed in de hand, scheert gladder dan met nat. weinig geluid. na een maand scheren(2x per dag) nog stroom in de batterij. ik hoop dat de batterij een lange levensduur heeft.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Robertino62
23/07/2013
Nederland
Dit product is perfect
Ik gebruik mijn hele leven al producten van Philips, m.n. scheerapparaten. deze zijn zeer betrouwbaar, gaan lang mee en liggen goed in de hand. Ze scheren licht zonder de huid te irriteren. Ik kan dus dit product met een gerust hart aanbevelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren