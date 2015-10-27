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Niet meer leverbaar

PowerTouch Pluselektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT870/14

4.2

| (103) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan

Gladder en schoner dan ooit

Met het nieuwe Philips PowerTouch-systeem begint u de dag krachtig. PowerTouch biedt een langere scheerduur met de bewezen DualPrecision-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar voor de start van uw dag.

Bekijk alle voordelen

Gladder en schoner dan ooit

  • DualPrecision-mesjes

  • Bewegende scheerhoofden

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

1 uur opladen voor 50+ minuten scheren

1 uur opladen voor 50+ minuten scheren

Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u meer scheerbeurten per oplaadbeurt. Na één uur opladen hebt u meer dan 50 minuten scheertijd, voldoende voor circa 17 scheerbeurten. Na 3 minuten opladen hebt u voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

103

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

27/10/2015

Nederland

Nederland

prima apparaat

Heb dit scheerapparaat nu ruim een jaar in mijn bezit Scheert probleemloos maar ook prettig. En dat voor een zeer redelijke prijs. Via een aanbieding nu nog wel een setje scheerkoppen aangeschaft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

27/09/2013

Nederland

Nederland

een echt goed scheerapparaat

ligt goed in de hand, scheert gladder dan met nat. weinig geluid. na een maand scheren(2x per dag) nog stroom in de batterij. ik hoop dat de batterij een lange levensduur heeft.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

23/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product is perfect

Ik gebruik mijn hele leven al producten van Philips, m.n. scheerapparaten. deze zijn zeer betrouwbaar, gaan lang mee en liggen goed in de hand. Ze scheren licht zonder de huid te irriteren. Ik kan dus dit product met een gerust hart aanbevelen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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