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Niet meer leverbaar
Flexibele DualPrecision-scheerhoofden
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklapbare trimmer
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.
Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.
Prijzen
4.2
van 5
499
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
HZvp
08/05/2023
Nederland
20 jaar probleemloos
Precies 20 jaar geleden heb ik een PT860 gekocht en sindsdien nagenoeg elke dag gebruikt. Ik heb een redelijk stevige baardgroei, maar daar heeft ie nooit problemen mee. Het apparaat is nog helemaal origineel, eerste batterij, eerste mesjes. Ik vind het ongelooflijk dat de batterij nog zo lang goed blijft, 1x opladen is genoeg voor een maand scheren. En dan gebruik ik de tondeuse ook af en toe nog. Topding!
Voordelen
Duurzaamheid
Nadelen
Gaat maar niet kapot
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
keesvin
07/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
prettig in het gebruik
Scheren in 2 minuten en de huid is dan mooi glad. Met een volle accu doe ik bijna een maand
Voordelen
korte scheertijd, gladde huid, korte oplaadtijd, tussen opladen veel scheerbeurten
Nadelen
nog niet ontdekt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Tram T
23/05/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Veel scheerplezier
Na zo’n zes jaar voldoet de PT860 nog steeds. De accu werkt nog naar behoren en de oplaadtijd is nog ca 1 uur. Handig is de indicatie voor het vervangen van de koppen.
Voordelen
Scheerresultaat is als verwacht
Nadelen
Jammer dat er geen stevige doos meer geleverd wordt. Ik heb de doos van mijn vorige Philips omgebouwd.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.