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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision
  • DualPrecision

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000 PowerTouchElektrisch apparaat voor droog scheren

PT860/16

4.2
| (499) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

2 Prijzen

DualPrecision
Met PowerTouch begint u de dag vol veerkracht. Nu met meer minuten scheren per oplaadbeurt, volledig afspoelbare hoofden en DualPrecision-mesjes voor een gladder scheerresultaat. Met PowerTouch verloopt uw ochtendroutine een stuk sneller.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Vangt meer haren op

DualPrecision

  • Flexibele DualPrecision-scheerhoofden

  • 50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • Uitklapbare trimmer

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor een gladde scheerbeurt

Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961301
  • Award image AWARD-1679599

Recensies

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4.2

van 5

499

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

08/05/2023

Nederland

Nederland

20 jaar probleemloos

Precies 20 jaar geleden heb ik een PT860 gekocht en sindsdien nagenoeg elke dag gebruikt. Ik heb een redelijk stevige baardgroei, maar daar heeft ie nooit problemen mee. Het apparaat is nog helemaal origineel, eerste batterij, eerste mesjes. Ik vind het ongelooflijk dat de batterij nog zo lang goed blijft, 1x opladen is genoeg voor een maand scheren. En dan gebruik ik de tondeuse ook af en toe nog. Topding!

Voordelen

Duurzaamheid

Nadelen

Gaat maar niet kapot

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

07/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

prettig in het gebruik

Scheren in 2 minuten en de huid is dan mooi glad. Met een volle accu doe ik bijna een maand

Voordelen

korte scheertijd, gladde huid, korte oplaadtijd, tussen opladen veel scheerbeurten

Nadelen

nog niet ontdekt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

23/05/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Veel scheerplezier

Na zo’n zes jaar voldoet de PT860 nog steeds. De accu werkt nog naar behoren en de oplaadtijd is nog ca 1 uur. Handig is de indicatie voor het vervangen van de koppen.

Voordelen

Scheerresultaat is als verwacht

Nadelen

Jammer dat er geen stevige doos meer geleverd wordt. Ik heb de doos van mijn vorige Philips omgebouwd.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/20 Dry electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 