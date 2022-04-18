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PowerTouch elektrisch scheerapparaat voor droog scheren
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
PT860/14
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Gebruikershandleiding
Alles (3)
Kan ik de batterij van mijn Philips-scheerapparaat vervangen?
Hoe krijg ik de beste resultaten met het Philips-scheerapparaat?
Kan ik mijn Philips-scheerapparaat na iedere scheerbeurt opladen?
Scheerhoofdhouder
Beschermkap
Standaard
ShaversReinigingsborstel
Reinigingsspray voor scheerhoofden
Philips Jet Clean reinigt mijn Philips-scheerapparaat niet