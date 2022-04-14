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PowerTouch elektrisch scheerapparaat voor droog scheren

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

PowerTouchelektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT710/14

PowerTouch elektrisch scheerapparaat voor droog scheren

Niet meer leverbaar

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Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 17.7 MB
  • 14 April 2022

Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 2.6 MB
  • 16 April 2022

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