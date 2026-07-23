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  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
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  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie
  • Eén hulpmiddel, ultieme precisie

All-in-One TrimmerSeries 7000

MG7940/75

4.4
| (1779) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Eén hulpmiddel, ultieme precisie
Maak uw persoonlijke look met deze veelzijdige trimmer, met 14 hulpstukken van hoge kwaliteit voor het stylen van uw gezicht, hoofd, en lichaam. De precisietrimkam levert een gelijke trim op de exacte lengte die u wilt.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén hulpmiddel, ultieme precisie

  • 14-in-1: gezicht, hoofd en lichaam

  • Precisietrimkam

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • BeardSense-technologie

U kunt zelfs in één beweging trimmen

U kunt zelfs in één beweging trimmen

De gepatenteerde trimkam biedt 11 lengtestanden tussen 1-3 mm, zodat u een gelijkmatig trimresultaat kunt bereiken op de exacte lengte die u wilt.

Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

Langdurige prestaties voor nauwkeurige resultaten

Roestvrijstalen mesjes blijven net zo scherp als op dag 1 voor langdurige prestaties. Geen olie nodig.

Een trimmer die zich aanpast aan uw baard

De trimmer scant de baarddichtheid 125x per seconde en verhoogt het vermogen precies wanneer dat nodig is om ook dichte of langere baarden aan te kunnen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

1779

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

23/07/2026

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Bevalt erg goed

Mijn 2de trimmer van Philips en bevalt mij uitstekend, doet wat ie moet doen e wat je er van verwachten mag.

Voordelen

Werkt erg goed en is snel weer geladen

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie

Date of Use 2026-06-09

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7930/15R1 Refurbished 7000-serie

Date of Use 2026-06-09

13/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer te vrede

Zeer te vrede * * * * * Vijf sterren waardig Zeer te vrede met zowel baard als haar trimmer. Makkelijke opzet stukje & erg makkelijk in onderhoud. Zou het jullie allemaal aanraden als je aan een ieder toe bent.

Voordelen

Goede prijs kwaliteit

Nadelen

Tot op heden geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-01

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7951/15 17-in-1 trimmer

Date of Use 2026-05-01

30/11/2025

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldige all in one trimmer

Gemakkelijk bedienbaar. Eenvoudig om te bouwen en veel hulpstukken beschikbaar. Accuduur is ruim voldoende en de accu is snel op te laden. Al met al voor mij een perfect apparaat.

Voordelen

Doet zijn werk uitmuntend. Veel hulpstukken en ruim voldoende accuduur.

Nadelen

Geen

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG7940/15 Series 7000

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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten