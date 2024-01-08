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Multigroom series 7000 MG7710/15 12-in-1, Face, Hair and Body
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
MG7710/15
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Alles (10)
Kan ik mijn Philips-groomer met water afspoelen?
Waarom zit er wit vet in mijn Philips-groomer/-tondeuse/-trimmer?
Wat betekenen de symbolen op mijn Philips-groomer?
Hoe kan ik mijn baard trimmen met mijn Philips-product?
Kan ik mijn Philips-groomer gebruiken als deze is aangesloten op het stopcontact?
MultigroomLichaamskam 5 mm
Baardkam 2 mm
Mes
MultigroomVerstelbare baardkam
MultigroomKam voor lichaamsbeharing 3 mm
MultigroomKam 16 mm
MultigroomBaardkam 1 mm
Multigroom Haarkam 12 mm
MultigroomHaarkam 9 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNeus- en oortrimmer
Multigroom series 5000& 7000Minischeerblad
ShaversReinigingsborstel
Beardtrimmer series 5000Precisietrimmer
Mijn Philips-trimmer/tondeuse maakt een vreemd geluid
Mijn Philips-groomer/tondeuse werkt niet
Mijn Philips-trimmer trimt mijn haar ongelijkmatig
Mijn huid is geïrriteerd na het gebruik van de Philips-groomer
Mijn Philips-neustrimmer werkt niet