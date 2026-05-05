De groomer van Philips heeft een strak design met ergonomische handgreep en wordt daarnaast meegeleverd met meerdere opzetstukken, ideaal dus voor elk moment! Opladen heb ik in de afgelopen 2 weken maar 1x hoeven doen en hij is nog steeds niet leeg. De groomer is vrij stil en makkelijk in gebruik, perfect voor als je 's ochtends vroeg vergeten bent om je baard te trimmen! De verpakking is mooi, maar simpel, meer vraag ik ook niet van een groomer. Ook heeft het een compact formaat, wat het makkelijk maakt om hem mee te nemen in de tas of koffer. Al met al beveel ik dit product zeker aan!