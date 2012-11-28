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11972U2510C2
11972U2510
11972U2510C2
Type lamp: H7, H18
3500 K warm wit licht
+80% meer helderheid
Makkelijk te installeren LED-lamp
Aantal lampen: 2
Upgrade uw koplampen zonder dat dit ten koste gaat van uw look! Philips Ultinon Classic LED-lampen projecteren een elegant, warm, wit licht dat vergelijkbaar is met andere halogeenkoplampen, waardoor uw auto een tijdloze uitstraling krijgt. Stem de kleuren af op uw andere koplampen en profiteer van de verbeterde helderheid van LED's. Ervaar de perfecte mix van klassieke stijl en moderne technologie.
Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden betere lichtbundelprestaties dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met gebruikmaking van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met een lager energieverbruik. Philips Ultinon Classic LED-lampen bieden tot 80% extra helderheid**, waardoor bestuurders beter zicht op de weg hebben, obstakels beter kunnen zien en veiliger kunnen rijden.
Philips Ultinon Classic LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Classic LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze zijn gemakkelijk te installeren en compatibel met de meeste voertuigmodellen*.
3.8
van 5
256
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Geverifieerde koper
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Date of Use 2026-03-30
Voldoet niet aan ECE R37-voorschriften. Uitsluitend voor off-road gebruik.
In vergelijking met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen.
2 jaar garantie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.