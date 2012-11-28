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  • Upgraden. Rijden. Genieten.

Car lightsLED-HL [≈H15]

11580U2500CX

11580U2500CX

3.8
| (256) Reviews & awards
Upgraden. Rijden. Genieten.
Upgrade de koplampen van uw auto met de Philips Ultinon Access LED-serie. Deze lampen zijn net zo snel en eenvoudig te installeren als halogeenlampen! Verbeter uw verlichting met 80% extra helderheid** en geniet van de nieuwste LED-technologie in uw auto.
Bekijk alle voordelen

Snelle, eenvoudige installatie

Upgraden. Rijden. Genieten.

  • Type lamp: H15

  • Direct te monteren LED-lamp

  • Compact ontwerp

  • 6000 K helderwit licht

  • Aantal lampen: 2

Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met H15-lampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen*.

Betere lichtbundelprestaties dan halogeen

Philips Ultinon Access LED-lampen bieden een betere lichtstraal dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met behulp van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met minder energie. Philips Ultinon Access LED-lampen bieden bestuurders een beter zicht op de weg, waardoor ze gemakkelijker obstakels zien en veiliger kunnen rijden.

Voldoet aan de normen van de autoindustrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobielindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun compatibiliteit met de eisen van de huidige automobielomgeving. Daarom ontwerpen wij onze producten zo dicht mogelijk bij de industrienormen. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om de zware omstandigheden van de moderne autorealiteit te weerstaan en verstoren de werking van andere voertuigonderdelen niet.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

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Voorwaarden

  1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving. De lampen mogen niet op de openbare weg worden gebruikt.

  2. Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.

  3. Garantie van 2 jaar. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid.