ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Meld je nu aan

Krijg eerder toegang tot onze Refurb Friday

11

d

Dagen

16

u

Uren

:

02

m

Minuten

:

28

s

Seconden

  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail
  • Foto van enkel product
  • Foto van productdetail

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCare PlatinumOplaadbare tandenborstel

HX9182/10

5

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Buitengewone reiniging tussen de tanden

De Philips Sonicare FlexCare Platinum is voorzien van negen unieke borstelopties, een intuïtieve druksensor en geavanceerde opzetborsteltechnologie en biedt meer dan gewone reiniging, voor buitengewone tandplakverwijdering en gezonder tandvlees.

Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak tussen de tanden*

Buitengewone reiniging tussen de tanden

  • 3 poetsstanden, 3 sterktes

  • 2 opzetborstels

  • Met druksensor

  • UV-opzetborstelreiniger

Pas de modus en intensiteit aan

Pas de modus en intensiteit aan

FlexCare Platinum beschikt over drie reinigingsmodi - Clean, White en Gum Care - en drie intensiteitsinstellingen - Low, Medium en High. Hierdoor kunt u het poetsen dus helemaal aan uw wensen aanpassen.

Klinisch bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken

Klinisch bewezen: verbetert de gezondheid van het tandvlees in twee weken

Het is klinisch bewezen dat de FlexCare Platinum, met speciale Gum Care-modus voor gerichte reiniging en het verminderen van ontstoken en bloedend tandvlees, de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

Nieuwe InterCare-opzetborstel voor geavanceerde reiniging tussen de tanden

Nieuwe InterCare-opzetborstel voor geavanceerde reiniging tussen de tanden

Geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de InterCare-borstelkop, met extra lange borstelharen die diep tussen tanden en langs de tandvleesrand reiken, tandplak verwijdert en de tanden polijst. De blauwe haren worden wit wanneer het tijd wordt om de opzetborstel te vervangen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

08/09/2017

Deutschland

Deutschland

Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen

Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

08/09/2017

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen

Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste

20/06/2016

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Dieses Produkt erfüllt seinen Zweck sehr gut

Diese Schallzahnbürste überzeugt in Funktionsweise, Handhabung und Qualität. Das Putzergebnis ist überzeugend. Vor allem gefällt die lange Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Vergeleken met een gewone tandenborstel

  2. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand