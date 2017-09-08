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Niet meer leverbaar
Buitengewone reiniging tussen de tanden
De Philips Sonicare FlexCare Platinum is voorzien van negen unieke borstelopties, een intuïtieve druksensor en geavanceerde opzetborsteltechnologie en biedt meer dan gewone reiniging, voor buitengewone tandplakverwijdering en gezonder tandvlees.
3 poetsstanden, 3 sterktes
2 opzetborstels
Met druksensor
UV-opzetborstelreiniger
FlexCare Platinum beschikt over drie reinigingsmodi - Clean, White en Gum Care - en drie intensiteitsinstellingen - Low, Medium en High. Hierdoor kunt u het poetsen dus helemaal aan uw wensen aanpassen.
Het is klinisch bewezen dat de FlexCare Platinum, met speciale Gum Care-modus voor gerichte reiniging en het verminderen van ontstoken en bloedend tandvlees, de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.
Geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de InterCare-borstelkop, met extra lange borstelharen die diep tussen tanden en langs de tandvleesrand reiken, tandplak verwijdert en de tanden polijst. De blauwe haren worden wit wanneer het tijd wordt om de opzetborstel te vervangen.
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5.0
van 5
5
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Ruetue
08/09/2017
Deutschland
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Telefrau
08/09/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Dient der Gesundheit von Zahnfleisch und Zähnen
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden! Zum ersten Mal erlebe ich eine elektrische Zahnbürste, die mir zu erkennen gibt wenn ich zu stark drücke beim Putzen. Das ist phänomenal! ich habe früher immer zu stark gedrückt beim Putzen...nun hält die Bürste länger und dem Zahnfleisch tut es auch sehr gut.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/10 Wiederaufladbare Zahnbürste
Ingi
20/06/2016
Deutschland
Geverifieerde koper
Dieses Produkt erfüllt seinen Zweck sehr gut
Diese Schallzahnbürste überzeugt in Funktionsweise, Handhabung und Qualität. Das Putzergebnis ist überzeugend. Vor allem gefällt die lange Akkulaufzeit bis zum nächsten Aufladen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9182/42 Elektrische Schallzahnbürste
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Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Vergeleken met een gewone tandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand