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Philips Sonicare FlexCare Platinum HX9111/21 Sonic electric toothbrush
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX9111/21
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Gebruikershandleiding
Alles (18)
Hoe werkt de poetsbegeleiding in de Sonicare-app?
Hoe kan ik de druksensor op mijn Sonicare in- of uitschakelen?
In welke landen is de Sonicare-app beschikbaar?
Wat geven de batterijstatuslampjes op mijn Sonicare-tandenborstel aan?
Hoe wijzig ik de intensiteitsinstellingen van mijn Sonicare-tandenborstel?
Philips SonicareKunststof reisetui
Philips SonicareOplaadstation
UV SanitizerUV-reiniger
Mijn opzetborstel is moeilijk te bevestigen of te verwijderen.
Ik kan mijn tandenborstel niet verbinden met de Sonicare-app
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet