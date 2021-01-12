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Niet meer leverbaar
4.4
van 5
575
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
tantefrans
12/01/2021
Nederland
Geverifieerde koper
poetsen als een malle!
met deze borstel voel je dat je poetst, masseren van je tandvlees; heel fijn!
Voordelen
lange batterij
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9142/31 Sonic electric toothbrush - Trial
Tanja1975
29/09/2016
Nederland
Een heel prettige elektrische tandenborstel
Ik vind het resultaat en het mondgevoel van deze tandenborstel heel erg prettig en goed. Voelt als prettig schoon gepoetste tanden. De tandenborstel voelt fijn aan en de accu gaat lang mee.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
ToonB
10/08/2016
Nederland
poetst uitstekend en heeft voldoende instellingen
[Employee of philipsglobal] Ik heb meerdere sonic tandenborstels gebruikt (stuk na ca 2 jaar) maar deze ziet er degelijker uit en heeft voldoende instellingen. Inderdaad snel wittere tanden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9112/12 Sonische, elektrische tandenborstel