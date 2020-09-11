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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX8331/01
met 1 spuitkop
AirFloss Ultra verwijdert tot 99,9% tandplak van behandelde delen.***
Onze klinisch bewezen resultaten zijn mogelijk door onze unieke technologie waarin lucht en mondwater of water met elkaar worden gecombineerd om krachtig en veilig tussen de tanden en langs het tandvlees te kunnen reinigen.
Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor de totale gezondheid van uw mond. AirFloss Ultra is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen.
3.7
van 5
934
Reviews & awards
tewe
11/09/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Fantastisch
Wat een heerlijk apparaat. Beter dan de vorige die ik bij jullie kocht. Op deze kun je zelfs het aantal keren spuiten aanpassen van 1 tot 3 keer spuiten. Zelfs na het reinigen van ragers haal je met dit apparaat nog wat etensresten tussen je tanden weg.
Voordelen
aantal spuitmomenten aan te passen
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
PeteraanZee
27/02/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Ontwerp is vernieuwd, hoop voor één langer gebruik
Je hebt nu mogelijkheid voor 1, 2 of 3 stralen achter elkaar. Sproeikop is ook verbeterd, hoop voor een langere levens duur
Voordelen
3 standen
Nadelen
Geen uit-knop meer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8341/01 AirFloss Pro/Ultra - Trial
Narnia
20/01/2020
Nederland
perfect produkt
ik heb deze sonicare airfloss gekocht vanwege slechtere ervaringen met ragers en tandenstokers, flossdraad. Vanaf de eerste keer geen bloedend tandvlees meer en erg goede reiniging interdentaal
Voordelen
duurzaam , makkelijk in gebruik, langdurig opgeladen, werkt prettig , reinigt perfekt
Nadelen
geen enkele
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX8432/03 AirFloss Ultra - interdentale reiniger
indien gebruikt met een handborstel en antibacterieel mondwater bij patiënten met lichte tot matige tandvleesontsteking; AirFloss is ontwikkeld om onregelmatige flossers te helpen een gezonde routine te ontwikkelen om dagelijks tussen de tanden te reinigen. Ga naar V&A op het tabblad Ondersteuning voor meer informatie.
* Van de behandelde gebieden; in een laboratoriumonderzoek, de werkelijke resultaten in de mond kunnen variëren
* * AirFloss Ultra en Pro zijn hetzelfde apparaat, maar de naam kan verschillen afhankelijk van het land en verkoopkanaal.
* * * afhankelijk van de gebruikte burst-instelling