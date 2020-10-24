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Elektrische tandenborstels
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Philips Sonicare 2 Series Sonische, elektrische tandenborstel
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HX6232/20
HX6250-09
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Waarom zit er een opening tussen mijn opzetborstel en het handvat?
Hoe lang gaat de batterij van mijn Sonicare-tandenborstel mee?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel opladen?
Waar kan ik accessoires voor mijn Sonicare-tandenborstel kopen?
Kan ik de Philips Sonicare-tandenborstel onder de douche gebruiken?
Philips SonicareKunststof reisetui
Philips SonicareOplaadstation
UV SanitizerUV-reiniger
Mijn Sonicare-tandenborstel laadt niet op
Mijn opzetborstel valt van mijn Sonicare-tandenborstel
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt minder krachtig
Mijn Sonicare-tandenborstel trilt niet
Mijn Sonicare-tandenborstel schakelt automatisch uit
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