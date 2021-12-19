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  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
  • Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

Philips Sonicare 2 SeriesSonische, elektrische tandenborstel

HX6232/20

HX6250-09

4.4
| (223) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*
Superieure tandplakverwijdering met één druk op de knop
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

*Vergeleken met een handtandenborstel

Verwijdert tot 7 keer meer tandplak*

  • 1 poetsstand

  • 2 opzetborstels

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Wittere tanden in slechts één week

Wittere tanden in slechts één week

Gebruik de W2 Optimal White-opzetborstel om tandaanslag te verwijderen en uw stralende glimlach terug te toveren. Het is klinisch bewezen dat de dicht op elkaar geplaatste borstelharen de tanden binnen een week witter maken.

Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen

Betere tandplakverwijdering om gaatjes te helpen verminderen

Verwijdert tandplak beter en zorgt voor een betere toegang tot de kiezen; dagelijks tweemaal poetsen met deze tandenborstel kan helpen om gaatjes te verminderen

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

223

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

19/12/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Fantastisch.

Ik heb ook een elektrische tandenborstel met ronde borstel maar die kan niet tegenop met die ik nu heb. Lekker gladde randen en kiezen. Fantastisch.

Voordelen

Alles.

Nadelen

Geen.

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

13/08/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Elektrische tandenborstel.

Hele goede tandenborstel. Kan hem iedereen aanraden.

Voordelen

Ligt lekker in de hand.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series gum health HX6232/41 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series gum health HX6232/41 Sonische, elektrische tandenborstel

22/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Simpel maar zeer effectief

Het is de meest simpele Philips sonicare 2 maar doet precies wat ik van een elektrische tandenborstel verwacht heb vele gehad ook de sonicare’s meest luxe uitvoering. Maar ik vindt dit de beste.

Voordelen

Simple maar daardoor zeer effectief.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 2 Series HX6232/20 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel