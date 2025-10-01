Na een aantal weken gebruik te hebben gemaakt van de Philips Sonicare Optimal White HX6062/87 ben ik over het algemeen tevreden met de prestaties van de borstel, maar er zijn een paar punten die ik graag zou willen delen. Wat ik vooral waardeer, is de manier waarop de borstels het gebit effectief schoonmaken. Mijn tanden voelen elke keer echt fris en goed gereinigd aan. De borstelharen zijn zacht genoeg om het tandvlees niet te irriteren, maar krachtig genoeg om alle tandplak te verwijderen, wat zeker een pluspunt is voor de algehele mondhygiëne. Echter, er is een klein nadeel dat ik tegenkwam tijdens het gebruik. Het blijkt lastig om de onderkant van de borstel goed schoon te maken. Er blijft vaak rommel achter op de aansluiting tussen de borstel en het handvat van de tandenborstel, wat wat onhandig is. Dit kan een beetje onhygiënisch aanvoelen, dus het is belangrijk om goed aandacht te besteden aan het reinigen van dit gedeelte. De slijt indicator op de borstel werkt wel uitstekend. Het geeft duidelijk aan wanneer het tijd is om de borstel te vervangen, wat ik erg handig vind. De borstel wissel indicator is echter wat minder duidelijk. Het is voor mij niet helemaal duidelijk waar deze op is ingesteld en hoe ik precies kan zien wanneer het tijd is voor een nieuwe borstel. Dit is iets waar Philips wellicht meer verduidelijking over zou kunnen geven in de handleiding of via de app. Al met al ben ik tevreden met de prestaties van de Optimal White HX6062/87, vooral als het gaat om het schoonmaken van mijn tanden, maar er zijn een paar kleine aandachtspuntjes die verbeterd kunnen worden, zoals het schoonmaken van de aansluiting en de duidelijkheid van de borstelwissel indicator.