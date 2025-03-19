ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*
  • Superieure reiniging in seconden.*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare For KidsStandaard sonische opzetborstels

HX6041/11

4.6
| (150) Reviews & awards | 98% beveelt dit product aan
Superieure reiniging in seconden.*
De Sonicare For Kids-opzetborstel is perfect voor kleine mondjes en groeiende tandjes. Hij is exclusief bestemd voor de For Kids elektrische tandenborstel en samen zorgen ze voor een veilige en aangenamere poetservaring die kinderen leuk vinden en waar ze makkelijk een gewoonte van maken.
Bekijk alle voordelen
Compatibele producten
For Kids

For Kids
Sonische, elektrische tandenborstel

HX6322/12

For Kids

For Kids
Sonische, elektrische tandenborstel

HX6352/11

For Kids

For Kids
Sonische, elektrische tandenborstel

HX6340

HX6322/04

Reinigt en beschermt de groeiende tanden van kinderen (4 jaar en ouder)

Superieure reiniging in seconden.*

  • 1 stuk

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Kindvriendelijke reiniging

Tot wel 75% effectiever dan een handtandenborstel

Tot wel 75% effectiever dan een handtandenborstel

Van de Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is het klinisch bewezen dat tandplak veel beter wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel. Bescherm uw kinderen beter tegen tandbederf zodat tandartsbezoeken aangenamer verlopen. Gegarandeerd betere controles of u krijgt uw geld terug.

Vanaf 7 jaar

Vanaf 7 jaar

De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit kinderen vanaf 7 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangenamer schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een kleiner, compact formaat voor kinderen vanaf 4 jaar.

Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt

Superieure reiniging zorgt dat elke seconde telt

Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

150

Reviews & awards

98%

beveelt dit product aan

2

19/03/2025

Nederland

Nederland

Fijn in gebruik

Ik heb de Philips Sonicare for Kids opzetborstels getest en ben er erg tevreden over. Wat me meteen opviel, is dat Philips aandacht heeft voor duurzaamheid: 70% van het plastic is afkomstig uit biologische bronnen en de verpakking is volledig recyclebaar. De borstelharen zijn lekker zacht, maar zorgen toch voor een grondige reiniging. Mijn dochter vond het tandenpoetsen ermee prettig en kon de borstel zonder moeite gebruiken. Het kliksysteem werkt soepel, waardoor de borstel makkelijk te vervangen is. Ik vind het ook fijn dat de borstel speciaal is ontworpen voor kindergebitten en helpt om gaatjes te voorkomen. Al met al ben ik heel tevreden en raad ik deze opzetborstels zeker aan andere ouders aan die op zoek zijn naar een goede, duurzame tandenborstel voor hun kinderen.

Voordelen

Afgestemd op kindergebit

Nadelen

Prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

16/03/2025

Nederland

Nederland

Fijn voor kindermond

Mijn zoon zat al een keer te vragen of hij mn borstel movht gebruiken en nu kon hij dat proberen hij is er helemaal weg van . Hij is bin a jarig en wil nu een eigen phillipd

Voordelen

Zacht voor tandvlees

Nadelen

Nog niet tegen gekomen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

06/03/2025

Nederland

Nederland

Fijne borstels

Fijne borstels, passen goed op de sonicare. Wij zijn er blij mee

Voordelen

Juiste hardheid

Nadelen

Weinig per verpakking

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel