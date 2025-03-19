Ik heb de Philips Sonicare for Kids opzetborstels getest en ben er erg tevreden over. De borstelharen zijn zacht, maar reinigen toch grondig. Mijn zoon vond het poetsen met deze borstel prettig en hij kon er goed mee overweg. Wat ik vooral fijn vind, is dat de borstel speciaal ontworpen is voor een kindergebit en helpt bij het voorkomen van gaatjes. Het klikmechanisme werkt soepel en maakt het eenvoudig om de borstel te vervangen. Daarnaast vind ik het een pluspunt dat Philips rekening houdt met duurzaamheid door 70% van het plastic uit biologische bronnen te halen en de verpakking recyclebaar te maken. Een kleine verbetering zou zijn als de borstel iets langer meeging, maar over het algemeen ben ik zeer tevreden. Ik zou deze opzetborstels zeker aanraden aan andere ouders die een goede tandenborstel voor hun kinderen zoeken.