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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
1 stuk
Standaardformaat
Opklikbaar
Kindvriendelijke reiniging
Van de Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is het klinisch bewezen dat tandplak veel beter wordt verwijderd dan met een gewone tandenborstel. Bescherm uw kinderen beter tegen tandbederf zodat tandartsbezoeken aangenamer verlopen. Gegarandeerd betere controles of u krijgt uw geld terug.
De standaard Philips Sonicare For Kids-opzetborstel is voorzien van een speciaal gevormd profiel dat past bij het gebit kinderen vanaf 7 jaar. De zachte borstelharen zorgen voor een voorzichtige schoonmaakbeurt. Bevat ook een rubberen beschermlaag op de achterzijde van de opzetborstel voor veiliger en aangenamer schoonmaken. Ook verkrijgbaar in een kleiner, compact formaat voor kinderen vanaf 4 jaar.
Met het sonische vermogen kunt u volledig profiteren van de korte tijd die uw kinderen besteden aan tandenpoetsen. Zo leren zij goede gewoonten aan en verbeteren zij hun poetstechniek.
4.6
van 5
150
Reviews & awards
98%
beveelt dit product aan
Ferron4
19/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn in gebruik
Ik heb de Philips Sonicare for Kids opzetborstels getest en ben er erg tevreden over. Wat me meteen opviel, is dat Philips aandacht heeft voor duurzaamheid: 70% van het plastic is afkomstig uit biologische bronnen en de verpakking is volledig recyclebaar. De borstelharen zijn lekker zacht, maar zorgen toch voor een grondige reiniging. Mijn dochter vond het tandenpoetsen ermee prettig en kon de borstel zonder moeite gebruiken. Het kliksysteem werkt soepel, waardoor de borstel makkelijk te vervangen is. Ik vind het ook fijn dat de borstel speciaal is ontworpen voor kindergebitten en helpt om gaatjes te voorkomen. Al met al ben ik heel tevreden en raad ik deze opzetborstels zeker aan andere ouders aan die op zoek zijn naar een goede, duurzame tandenborstel voor hun kinderen.
Voordelen
Afgestemd op kindergebit
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels
Mama van 4 boys
16/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijn voor kindermond
Mijn zoon zat al een keer te vragen of hij mn borstel movht gebruiken en nu kon hij dat proberen hij is er helemaal weg van . Hij is bin a jarig en wil nu een eigen phillipd
Voordelen
Zacht voor tandvlees
Nadelen
Nog niet tegen gekomen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels
Heinis
06/03/2025
Nederland
Onderdeel van promotie
Fijne borstels
Fijne borstels, passen goed op de sonicare. Wij zijn er blij mee
Voordelen
Juiste hardheid
Nadelen
Weinig per verpakking
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor For Kids HX6042/90 Set van 2 opzetborstels
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel